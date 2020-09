70 Jahre und kein bisschen leise

Das trifft es auf den Punkt! Die Rede ist vom Alt­bür­ger­meis­ter der Gemein­de Gschwandt Franz WAMPL, der die­se Woche sei­nen 70. Geburts­tag gefei­ert hat. Franz WAMPL war belieb­ter Bür­ger­meis­ter in Gschwandt, ist ein pas­sio­nier­ter Jäger, Obmann des Kame­rad­schafts­bun­des in Gschwandt, Mit­glied fast aller Ver­ei­ne sei­ner Hei­mat­ge­mein­de und fährt nach wie vor mit Lei­den­schaft in sei­ner Bau­stoff­fir­ma WAMPL mit dem LKW die Waren aus. Grund genug sei­nen 70er am Sams­tag 29.8.2020 auch gehö­rig zu fei­ern, obwohl er auch da noch eini­ge Lie­fer­fahr­ten bis kurz vor dem „Fest­akt“ erle­digt hat. „Ja was sein muss, muss sein. Unse­re Kun­den sind König!“, so der Jubi­lar ranz WAMPL lachend.

Die Gra­tu­lan­ten­schar war Rie­sen groß, von Bür­ger­meis­ter Firtz STEINDL, über Dele­ga­tio­nen des Hei­mat & Kul­tur­ver­ei­nes, der Jäger­schaft, des Kama­ra­d­schafts­bun­des, des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt, Freun­de, Bekann­te und Ver­wand­te und als krö­nen­der Abschluss noch der Musik­ver­ein Gschwandt, der trotz Regen zum Jubel­fest auf­spiel­te. Hun­ger und Durst brauch­te auf jeden Fall nie­mand zu lei­den, dafür sorg­te Rein­hard mit sei­nen „Super­grill­hen­deln“ und für das exzel­len­te Ser­vice die Ver­wandt­schaft. Franz WAMPL, auf in die nächs­ten 70 Jah­re und doch ein biss­chen kür­zer tre­ten wäre ein guter Vor­satz!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS