G‘schmackige Rezepte des Bauernbundes Frankenburg

Regio­na­le und G‘schmackige Rezep­te mit regio­na­len Lebens­mit­teln in Erin­ne­rung brin­gen, das war die Idee des Bau­ern­bun­des Fran­ken­burg zur Erstel­lung des Koch­bu­ches. Im Lau­fe der Zeit sam­meln sich unter­schied­li­che Rezep­te an – alte Fami­li­en­re­zep­te, Lieb­lings­re­zep­te und Rezep­te, die irgend­wann ein­mal ent­deckt wur­den.

Die Fran­ken­bur­ger Bäue­rin­nen koch­ten die Rezep­te nach, foto­gra­fier­ten sie und stell­ten so ein über 60 sei­ti­ges Koch­buch mit viel­fäl­ti­gen Spei­sen zusam­men. Auf­ge­teilt wur­de das Koch­buch in Vor- Haupt- und natür­lich Nach­spei­sen. Aber auch Jau­sen-Rezep­te fan­den Platz in dem mit viel Herz­blut gestal­te­tem Koch-Heft.

Das Koch­buch wird an alle Bau­ern­bund­mit­glie­der als Geschenk für die anste­hen­de Land­wirt­schafts­kam­mer­wahl ver­schenkt. Zu kau­fen gibt es das Heft aber auch in der Raiff­ei­sen­bank Fran­ken­burg, Hab­ring Müh­le und bei Johan­nes Hoch­rai­ner, Chris­ti­an Hoch­rai­ner und Eli­sa­beth Gneissl.

Text für Foto: Johan­nes Hoch­rai­ner, Chris­ti­an Hoch­rai­ner, Eli­sa­beth Gneissl und Vize­bür­ger­meis­ter Nor­bert Weber