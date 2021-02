Zwei Alpinisten nach Übernachtung von Berg gerettet

Berg­ret­tung und Alpin­po­li­zei stan­den Sonn­tag­mit­tag im Höl­len­ge­bir­ge im Ein­satz. Zwei Wan­de­rer hat­ten im Schnee die Weg­mar­kie­rung zum Hoch­le­cken­haus ver­lo­ren. Die bei­den waren ohne Stirn­lam­pen unter­wegs.

Zwei deut­sche Staats­bür­ger aus dem Bezirk Schär­ding, 27 und 31 Jah­re alt, stie­gen am 7. Febru­ar 2021 gegen 11 Uhr vom Orts­teil Kai­si­gen in Stein­bach am Atter­see über den mar­kier­ten Wan­der­weg in Rich­tung Hoch­le­cken­haus auf. Auf dem Pla­teau des Höl­len­ge­bir­ges hat­ten die bei­den auf­grund der Schnee­la­ge die Weg­mar­kie­rung ver­lo­ren und das Hoch­le­cken­haus nicht erreicht.

Da sie kei­ne Stirn­lam­pen mit­führ­ten und ein Abstei­gen in der Dun­kel­heit unmög­lich war, fass­ten sie gegen 16:30 Uhr den Ent­schluss, im Gelän­de zu biwa­kie­ren. Der 27-Jäh­ri­ge war nach der unge­woll­ten Nacht der­art erschöpft und unter­kühlt, dass die bei­den am 8. Febru­ar 2021 einen Not­ruf absetz­ten.

Berg­ret­tung und Alpin­po­li­zei im Ein­satz

14 Mann der Berg­ret­tungs­orts­stel­le Stein­bach am Atter­see und zwei Beam­te der Alpin­po­li­zei Gmun­den stie­gen so rasch wie mög­lich zu den bei­den auf und ver­sorg­ten sie mit war­men Geträn­ken und Wärme­pa­ckun­gen.

Der 27-Jäh­ri­ge wur­de auf der Tra­ge bis unter die Wol­ken­de­cke trans­por­tiert. Anschlie­ßend wur­de er mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber in das Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum nach Vöck­la­bruck geflo­gen. Der 31-Jäh­ri­ge stieg mit den Ret­tungs­kräf­ten ins Tal ab.

Quel­le: LPD OÖ