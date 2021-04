Soleleitungsweg

Seit gerau­mer Zeit ist der Sole­lei­tungs­weg an zahl­rei­chen Stel­len zwi­schen Hall­statt und Eben­see aus Sicher­heits- und Haf­tungs­grün­den gesperrt. Nun wur­de eine Arbeits­ge­mein­schaft gegrün­det um den Wan­der­weg zu sanie­ren und wie­der begeh­bar zu machen.

Die Sole­lei­tung ist nicht nur die ältes­te akti­ve Indus­trie-Pipe­line der Welt, son­dern mit dem Sole­lei­tungs­weg auch ein Spa­zier­weg für Ein­hei­mi­sche und Tou­ris­ten. Das Schutz­pro­jekt erstreckt sich von der Gosau­müh­le in Hall­statt bis ins Ech­ern­tal und soll 20 Mil­lio­nen kos­ten. Der Umset­zungs­zeit­rah­men soll 30 Jah­re betra­gen.

“Der­ar­ti­ge Maß­nah­men ermög­li­chen es, dass Orte in so expo­nier­ter Lage, wie bei­spiels­wei­se die Markt­ge­mein­de Hall­statt, bewohn­bar blei­ben“, so Bür­ger­meis­ter Alex­an­der Scheutz. Sehr erfreu­lich sei zudem, dass sich alle Inter­es­sen­ten an der Finan­zie­rung betei­li­gen.

Von wei­te­ren Hil­fen des Bun­des oder des Lan­des zur Sanie­rung des gesam­ten Sole­we­ges ist bis dato nichts bekannt. „Wir wür­den uns über eine finan­zi­el­le Unter­stüt­zung bei den Siche­rungs- und Sanie­rungs­ar­bei­ten des Sole­we­ges sei­tens des Lan­des aber sehr freu­en. So muss nicht alles von den Gemein­den, den Tou­ris­mus­ver­bän­den und der Sali­nen AG finan­ziert wer­den“, sagt Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Sabi­ne Prom­ber­ger.

Kon­tak­te zum The­ma Lan­des­be­tei­li­gung sei­en mit LR Stein­kell­ner bereits auf­ge­nom­men wor­den und ein För­der­zu­schuss wur­de bean­tragt. Am Ende der Bera­tun­gen des Arbeits­krei­ses soll sich ein „Ver­ein der Inter­es­sen­ten“ kon­sti­tu­ie­ren, der sich zuerst um die Sanie­rung und danach um den Erhalt des Sole­lei­tungs­we­ges küm­mern wer­de. Der Weg soll danach in die OÖ Wege­haft­pflicht­ver­si­che­rung genom­men wer­den.