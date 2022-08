Gschwandt präsentiert seine Heimatchronik

Am Sams­tag, den 27. August, fin­det in Gschwandt das Dorf­fest statt, um 19 Uhr soll in die­sem Rah­men das Gschwandt­ner Hei­mat­buch prä­sen­tiert werden.

Das Buch hat­te eine lan­ge Anlauf­zeit: Vor rund 25 Jah­ren beschloss der Gemein­de­rat, ein „Hei­mat­buch“ zu ver­öf­fent­li­chen. Mit der Ver­fas­sung beauf­tragt wur­de der Gmund­ner His­to­ri­ker Hein­rich Mar­chet­ti, der jedoch nie ablie­fer­te. Als er 2015 über­ra­schend ver­starb, war ein dicker Ord­ner mit Recher­che­ma­te­ri­al alles, was man fand.

Der Ord­ner umfass­te im Grun­de die inhalt­li­che Basis für jene 160-sei­ti­ge „Fest­schrift“ die Mar­chet­ti bereits 1985 anläss­lich der Wap­pen­ver­lei­hung im Auf­trag der Gemein­de ver­fasst hat­te. Die­se Chro­nik ende­te aller­dings beim ers­ten Welt­krieg. Vor 40 Jah­ren woll­ten die poli­tisch Ver­ant­wort­li­chen in Gschwandt den Stän­de­staat und den Natio­nal­so­zia­lis­mus noch nicht the­ma­ti­siert haben. Vor rund fünf Jah­ren wur­de dann der Gschwandt­ner Redak­teur Edmund Brand­ner gefragt, ob er die Arbeit über­neh­men möchte.

“Die Exis­tenz­be­rech­ti­gung die­ses Buches besteht aus mei­ner Sicht dar­in, dass es das 20. Jahr­hun­dert end­lich auf­ar­bei­tet. Die fata­len poli­ti­schen Kon­flik­te der ers­ten Repu­blik, den Ter­ror der NS-Zeit und des Krie­ges sowie den müh­sa­men Wie­der­auf­bau danach”, so Brandner.

Wäh­rend Mar­chet­ti sich sehr für Ver­wal­tungs­ge­schich­te inter­es­sier­te, leg­te Brand­ner den Blick eher auf die All­tags­ge­schich­te. “Wenn man so will, ist das der his­to­rio­gra­phisch jün­ge­re Zugang”, meint der Lokal­re­dak­teur der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Nachrichten.

“Zwi­schen uns liegt eine Genera­ti­on. Mei­ne etwas ande­re Per­spek­ti­ve ist viel­leicht aber auch mei­nem Beruf geschul­det. Ich erzäh­le von Gschwandt­ner Bäue­rin­nen, denen die Waren am Gmund­ner Wochen­markt wäh­rend des Krie­ges buch­stäb­lich ent­ris­sen wur­den. Von einem jun­gen Bau­ern­sohn, der mit einer Pis­to­le auf Nazis schoss, spä­ter Wider­stands­kämp­fer und am Ende Bür­ger­meis­ter wur­de. Von ers­ten Ver­su­chen in den Gschwandt­ner Wirts­häu­sern, TV-Gerä­te auf­zu­stel­len”, weiß der Redak­teur zu berichten.

“Ich rich­te den Blick auch über die Gemein­de­gren­zen Gschwandts hin­weg. Mei­ner Mei­nung nach kann man die Geschich­te eines Ortes nicht ver­ste­hen, wenn man in nur als iso­lier­te Ein­heit betrach­tet. Gschwandt­ner Bau­ern­bu­ben fan­den Arbeit in der Laa­kirch­ner Indus­trie, Gmund­ner Nazis ver­folg­ten auch Gschwandtner.

Mei­ne Quel­len waren neben Mar­chet­tis Ord­ner (für die ers­ten Abschnit­te) in ers­ter Linie das Archiv der Salz­kam­mer­gut-Zei­tung und der OÖN sowie Gesprä­che mit Zeit­zeu­gen und Archi­ve. Ich bekam viel Unter­stüt­zung von Pri­vat­per­so­nen und Ver­ei­nen – beson­ders was das Foto­ma­te­ri­al betrifft”, so Brand­ner abschließend.

Buch für Gschwandt­ner kostenlos

Das Buch ist ein Lea­der-Pro­jekt der Traun­stein­re­gi­on. Der Druck wur­de durch För­der­mit­tel von Bund, Land und EU ermög­licht und kommt nicht in den Han­del. Jeder Gschwandt­ner Haus­halt kann sich nach dem 27. August aber ein Gra­tis-Exem­plar am Gemein­de­amt abho­len. Wer dar­über hin­aus ein Exem­plar haben möch­te, erhält es für 30 Euro eben­falls am Gemein­de­amt, was auch für Nicht-Gschwandt­ner gilt.

Fotos © Peter Sommer

Auf dem Bild (v. l. n. r.): Bür­ger­meis­ter Fritz Steindl (ÖVP), Edmund Brand­ner, Vize­bür­ger­meis­ter und Kul­tur­aus­schuss­ob­mann Mat­thi­as Buch­in­ger (ÖVP)