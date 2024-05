Was sich im Som­mer 2020, zeit­lich zwi­schen zwei Coro­na-Lock­downs und unter stren­gen Auf­la­gen noch als ein Gemein­schafts-Expe­ri­ment der Gmund­ner Kunst­sze­ne ergab, hat sich zu einem jähr­lich wie­der­keh­ren­den Aus­stel­lungs-For­mat eta­bliert, dem „Gmund­ner Kunstspazierer“.

Mitt­ler­wei­le zum 4. Mal laden die Künst­le­rin­nen und Künst­ler des noch sehr jun­gen Gmund­ner Kunst­ver­eins zur Werk­schau in das Schloss Ort. Am Wochen­en­de vom 8. bis 9. Juni 2024 zei­gen die Kunst­schaf­fen­den aus dem Raum Gmun­den ihre­Wer­ke und Arbei­ten, die in den Ate­liers und Stu­di­os rund um den Traun­see ent­stan­den sind. Im Innen­hof des Schlos­ses bie­tet sich Kunst­in­ter­es­sier­ten ein brei­tes Port­fo­lio aus ver­schie­de­nen Kunst­rich­tun­gen und Sti­len, Wer­ke zum Salz­kam­mer­gut und sei­nen schöns­ten Aus­sich­ten und Platzl‘n, aber auch moder­ne und anspruchs­vol­le Kunst. Gemäl­de, Zeich­nun­gen, Foto­gra­fien, Skulp­tu­ren, Kera­mi­ken und Objek­te bil­den eine abwechs­lungs­rei­che, wie auch span­nen­de Palet­te an Kunst, ein­ge­bet­tet in das ein­ma­li­ge Pan­ora­ma des Sees, der Ber­ge und der Stadt Gmun­den, im Innen­hof des Seeschlosses.

Zusätz­lich zur Werk­schau wid­men sich die Künst­le­rin­nen und Künst­ler die­ses Jahr wie­der einer kon­kre­ten The­ma­tik. Unter dem Titel „Dia­log mit der Frem­de“ prä­sen­tie­ren die Aus­stel­len­den ihren künst­le­ri­schen Zugang im Rah­men einer eige­nen The­men­aus­stel­lung, kura­tiert von Mai­ke Pich­ler und Mat­thi­as Kretschmer.

Der Gmund­ner Kunst­spa­zie­rer öff­net am Sams­tag, dem 8. Juni um 11:00 Uhr sei­ne Tore. Neben der Werk­schau fin­det um 17:00 Uhr eine Lesung der Künst­le­rin Ange­li­ka Toma statt.

Die Ver­nis­sa­ge zur Aus­stel­lung ist für 18:00 Uhr ange­setzt. Für die musi­ka­li­sche Unter­hal­tung sorgt das Scha­blon­ski Jazz Ensem­ble, um die Aus­stel­lung auch musi­ka­lisch zu berei­chern und zu einem gemein­sa­men Abend an einem der schöns­ten Orte im Salz­kam­mer­gut zu machen.

Am Sonn­tag, dem 9. Juni, kön­nen Kunst-Inter­es­sier­te den „Gmund­ner Kunst­spa­zie­rer“, von 10:00 bis 18:00 Uhr besu­chen. Der „Gmund­ner Kunst­spa­zie­rer“ fin­det auch bei Schlecht­wet­ter statt. Der Ein­tritt ist frei!

Teil­neh­men­de Künst­le­rin­nen und Künstler

Ger­ti Aigner, Jür­gen Bley, Hei­di Cig­ler, Clau­dia Eichen­au­er, Syl­via Feicht­in­ger-Att­wen­ger, Anna Gapie­ie­va, Lisa Gier­lin­ger, Harald Haas, Sieg­fried Holz­bau­er, Mat­thi­as Kret­schmer, Inge Kreu­zer, Tho­mas Kurat, Joe Mali­na, Chris­ti­ne Pahl, Katha­ri­na Paschuk, Mai­ke Pich­ler, Anne­lie­se Schi­nagl, Chris­to­pher Schle­sin­ger, Moni­ka Stahl, Ger­lin­de Stro­pek, Ange­li­ka Toma, Arie­la Tschau­t­scher-Skaz­lic, Frank Tschau­t­scher, Gün­ther Wim­mer und Micha­el Wittig