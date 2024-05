Alle zwei Jah­re befin­det sich Ende Mai der klei­ne Ort Reindl­mühl im Aus­nah­me­zu­stand, wenn neben dem Ten­nis­platz in der Fins­ter­au das legen­dä­re Musi­bier­zelt des MV Reindl­mühl statt­fin­det – so auch heu­er wie­der vom Frei­tag dem 31. Mai bis Sonn­tag den 2. Juni.

An allen drei Tagen ist der Ein­tritt frei! Den­noch darf man erst­klas­si­ge musi­ka­li­sche Unter­hal­tung bei Hendl, Pom­mes und Bier erwar­ten. Heu­er sorgt die Blas­mu­sik­band „ Die Unbrass­ba­ren“ am Frei­tag ab ca. 21:30 Uhr für Stim­mung und am Sams­tag hei­zen die „Kron­wild­krai­ner“ den Besu­chern ein. Tan­zen und fei­ern bis in die frü­her Mor­gen­stun­den ist garan­tiert. Am Sonn­tag gibt es dann einen tra­di­tio­nel­len Früh­schop­pen mit der Orts­mu­sik­ka­pel­le St. Kon­rad. Vor­band ist auch die­ses Mal der Nach­wuchs der bei­den Musik­ver­ei­ne Pins­dorf und Reindlmühl.

Bereits 1976 ent­schied sich der Musik­ver­ein Reindl­mühl erst­mals, ein der­ar­ti­ges Spek­ta­kel in Angriff zu neh­men. Anders als heu­te wur­de damals ein eigens aus Holz gezim­mer­tes Gerüst auf­ge­stellt und für meh­re­re Jah­re ste­hen gelas­sen. Aber der Auf­wand lohn­te sich und das Musi­bier­zelt wur­de zu einem fixen Bestand­teil im Jah­res­ka­len­der des Musik­ver­ein Reindl­mühl. Mit Feu­er­ei­fer und sehr viel Rou­ti­ne wird nun alle zwei Jah­re die­ser Event vor­be­rei­tet und umge­setzt. Denn eines ist gewiss, die Ein­nah­men aus dem Bier­zelt erhal­ten den Ver­ein am Leben. Ob nun Instru­men­te oder Noten gekauft wer­den, Repa­ra­tu­ren anfal­len oder die Tracht wie­der auf Vor­der­mann gebracht wer­den muss.