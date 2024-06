Unter der Devi­se ART MEETS CRAFT MEETS ART lädt SCA­LA im Kul­tur­haupt­stadt­jahr 2024 Künst­le­rIn­nen und Hand­wer­ke­rIn­nen aus Öster­reich, Euro­pa und Über­see zu teils mehr­wö­chi­gen Arbeits­auf­ent­hal­ten in das Salz­kam­mer­gut ein. Es tref­fen hier – in den Mate­ri­al­ka­te­go­rien Glas, Holz, Metall/Schmuck, Textil/Leder und Buch/Druck/Papier – Hand­wer­ke­rIn­nen mit Schu­len, manu­ell-krea­tiv Inter­es­sier­ten sowie den kul­tu­rel­len Eigen­hei­ten der Regi­on zusammen.

Im Rah­men des Kunst­un­ter­rich­tes nutz­ten die­se ein­zig­ar­ti­ge Mög­lich­keit auf Initia­ti­ve von Mag. Bir­git Schwendt­ner zwei Klas­sen des Gym­na­si­ums in die­sem Semes­ter, für zwei unter­schied­li­che Work­shops mit Künst­le­rIn­nen, die im Bereich Buch­bin­de­hand­werk und „Künst­le­rIn­nen-Büchern“ arbeiten.

Mit gro­ßem Inter­es­se, Freu­de, Kon­zen­tra­ti­on und Aus­dau­er betei­lig­ten sich die Schü­le­rIn­nen der 7A am Work­shop mit der Süd­ti­ro­ler Künst­le­rin Lis Öggl. Eben­so moti­viert, enga­giert und inter­es­siert hat­te die 5A die Mög­lich­keit am Frei­tag­nach­mit­tag, gemein­sam mit dem Künst­ler-Ehe­paar Fuchs aus Saal­fel­den, an ihren selbst­ge­bun­de­nen Büchern zu arbeiten.

Wir bedan­ken uns für die­se tol­le Chan­ce, so eng und unkom­pli­ziert mit Künst­le­rIn­nen und Exper­ten zusam­men­zu­ar­bei­ten, Ein­blick in tra­di­tio­nel­le kunst­hand­werk­li­che Tätig­kei­ten zu bekom­men, und kom­men ger­ne wie­der. Die Freu­de, wei­te­re eige­ne Bücher zu bin­den, wur­de bei den Schü­le­rIn­nen geweckt.