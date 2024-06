Die Andys cowor­king com­pa­ny GmbH in Bad Ischl ist ab sofort Teil des größ­ten ober­ös­ter­rei­chi­schen Kli­ma­schutz – Betrie­be­netz­werks: Mit einem kla­ren Fokus auf Nach­hal­tig­keit und umfang­rei­chen Maß­nah­men zum Kli­ma­schutz setzt das Unter­neh­men neue Maß­stä­be in der Regi­on. Das freut auch Umwelt- und Kli­ma-Lan­des­rat Ste­fan Kai­ne­der: „Wir sind stolz dar­auf, Andys cowor­king com­pa­ny als neu­en Kli­ma­bünd­nis-Betrieb begrü­ßen zu dür­fen. Das Enga­ge­ment des Unter­neh­mens im Kli­ma­schutz­be­reich ist bei­spiel­haft und zeigt, wie wich­tig Nach­hal­tig­keit in allen Bran­chen für unse­re Zukunft ist.“

Das Cowor­king-Kon­zept redu­ziert Arbeits­we­ge und den Res­sour­cen­ver­brauch durch die gemein­sa­me Nut­zung von Flä­chen und Infra­struk­tur an einem zen­tra­len Ort, dem Bad Isch­ler Bahn­hof. Bei der Ein­rich­tung und Aus­stat­tung der Räum­lich­kei­ten wur­den lang­le­bi­ge Qua­li­täts­pro­duk­te ver­wen­det. Arbeits­we­ge wer­den aus­schließ­lich mit öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln erle­digt, die bereit­ge­stell­ten Lebens­mit­tel sind größ­ten­teils bio­lo­gisch, fair und regio­nal. Müll­tren­nung erfolgt mit­tels klar beschrif­te­ter Trenn­sys­te­me, die Abfall­ver­mei­dung wird durch die Nut­zung mög­lichst gro­ßer Gebin­de und die gemein­sa­me Nut­zung von Infra­struk­tur geför­dert. Das Unter­neh­men nutzt zer­ti­fi­zier­ten Öko­strom aus Öster­reich und ver­zich­tet auf eige­ne Ser­ver-Hard­ware, um den Strom­ver­brauch zu minimieren.

In Zukunft plant die Andys cowor­king com­pa­ny GmbH, das Bewusst­sein der Kund:innen durch Aus­hän­ge zur Müll­tren­nung, Res­sour­cen­scho­nung und Ver­mei­dung som­mer­li­cher Über­hit­zung zu schär­fen. Gemein­sa­me Ver­net­zungs­ak­ti­vi­tä­ten und Work­shops sol­len das The­ma Nach­hal­tig­keit und Kli­ma­schutz wei­ter in den Fokus rücken. Koope­ra­tio­nen zu Stand­ort­mo­bi­li­täts­an­ge­bo­ten wie Fahr­rä­der und Car­sha­ring für Kund:innen sind geplant. Zudem wird auf öko­lo­gi­sche Beschaf­fungs­vor­ga­ben bei Rei­ni­gungs­mit­teln und Ver­brauchs­ma­te­ria­li­en wie Papier geach­tet. Ein Vor­schlags­we­sen für Kund:innen soll ein­ge­führt wer­den, um wei­te­re Ver­bes­se­rungs­vor­schlä­ge zu sam­meln und gemein­sam umzu­set­zen. Sobald eine ent­spre­chen­de Aus­las­tung am Stand­ort gege­ben ist, wird der Kap­sel-Kaf­fee durch einen Bio-Kaf­fee-Voll­au­to­mat ersetzt, wie es bereits an ande­ren Andys-Stand­or­ten der Fall ist.

„Die Part­ner­schaft mit dem Kli­ma­bünd­nis OÖ unter­streicht das Kli­ma­schutz­en­ga­ge­ment der Andys cowor­king com­pa­ny und wird hof­fent­lich auch vie­le wei­te­re Betrie­be dazu inspi­rie­ren, die Chan­cen des euro­päi­schen Green Deal aktiv zu nut­zen. Mit Unter­stüt­zung unse­rer Expert:innen ver­bes­sern Kli­ma­bünd­nis-Betrie­be ihre Kli­ma­bi­lanz, stär­ken ihre Wett­be­werbs­fä­hig­keit und sichern zukunfts­fä­hi­ge Arbeits­plät­ze“, freut sich Nor­bert Rai­ner, Geschäfts­füh­rer des Kli­ma­bünd­nis Oberösterreich.