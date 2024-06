Bei der FF Unge­n­ach wur­de am 15.06.2024 der dies­jäh­ri­ge Leis­tungs­be­werb für Akti­ve und Jugend­grup­pen des Abschnit­tes Vöck­la­bruck aus­ge­tra­gen, wo ins­ge­samt 344 Bewerbs­grup­pen ange­tre­ten sind.

Den gan­zen Tag hin­durch zeig­ten Jugend- und Aktiv­grup­pen ihre Best­leis­tun­gen. Vie­le Stun­den des Trai­nings und der Vor­be­rei­tun­gen haben sich aus­ge­zahlt! Bei idea­len Wet­ter­be­din­gun­gen wäh­rend der Bewerbs­zeit und einem top vor­be­rei­te­ten Bewerbs­ge­län­de am Sport­platz und Umge­bung sind ins­ge­samt 198 Jugend- und 146 Aktiv­grup­pen ange­tre­ten. Die Bewer­ter­teams leis­te­ten den gan­zen Tag eine her­vor­ra­gen­de Arbeit und gaben eine fai­re Bewer­tung ab.

Der Kom­man­dant der FF Unge­n­ach Haupt­brand­in­spek­tor Glück Ste­fan hat mit sei­ner Mann­schaft und mit der Unter­stüt­zung des Abschnitts­kom­man­dos Vöck­la­bruck unter Brand­rat Franz Schaus­ber­ger und sei­nem Ober­brand­in­spek­tor d.F. Peter Fell­ner als Bewerbs­lei­ter und sei­nem Team den Bewerb her­vor­ra­gend vor­be­rei­tet und organisiert.

Abschnitts­feu­er­wehr­kom­man­dant Brand­rat Franz Schaus­ber­ger konn­te bei der Schluss­ver­an­stal­tung zahl­rei­che Ehren­gäs­te begrü­ßen, wel­che an die erfolg­rei­chen Bewerbs­grup­pen zahl­rei­che Poka­le über­rei­chen konn­ten. Lei­der hat es der Wet­ter­gott bei der Sie­ger­eh­rung nicht gut gemeint, aber die teil­neh­men­den Feu­er­wehr­ka­me­ra­den nah­men auch bei Regen­wet­ter mit gro­ßer Freu­de Ihre Poka­le für Ihre erbrach­ten Leis­tun­gen ger­ne von den Ehren­gäs­ten entgegen.



Unten Ihnen waren die Abge­ord­ne­te zum OÖ. Land­tag Frau Eli­sa­beth Gneissl, in Ver­tre­tung des Herrn Bezirks­haupt­man­nes Frau Regi­na Gabri­el, der Bür­ger­meis­ter der Gemein­de Unge­n­ach, Herrn Johann Hipp­mair und Bür­ger­meis­ter Anton Hütt­mayr von Puch­kir­chen am Tratt­berg, sowie die Kame­ra­den der Musik­ka­pel­le Unge­n­ach. Feu­er­wehr­kom­man­dant Glück Ste­fan bedank­te sich bei allen Bewerbs­grup­pen für die zahl­rei­che Teil­nah­me und bei sei­nen Kame­ra­den für die geleis­te­ten Stun­den, aber auch bei den zahl­rei­chen Spon­so­ren für Ihre Unterstützung.

In der Bezirks­li­ga der Jugend konn­te die Jugend­grup­pe Gug­gen­berg 1 in Bron­ze und in Sil­ber den ers­ten Rang errei­chen und bei den Akti­ven in Bron­ze die Bewerbs­grup­pe Gug­gen­berg 1 und in der Wer­tung Sil­ber die Bewerbs­grup­pe Pils­bach 1.