Die „hoch­al­pi­ne Kar­tof­fel­py­ra­mi­de“, ein fächer­über­grei­fen­des Unter­richts­pro­jekt bei dem am Isch­ler Haus­berg in 1.450m See­hö­he Kar­tof­fel ange­baut und erfolg­reich geern­tet wur­den, erhielt eine Aus­zeich­nung im Rah­men des Lions Nachhaltigkeitspreises.

„Schon seit rund 20 Jah­ren ver­ge­ben die Lions Clubs des Distrik­tes Öster­reich-Mit­te, das sind Ober­ös­ter­reich und die Stei­er­mark, einen Nach­hal­tig­keits­preis und die Viel­falt der ein­ge­reich­ten Pro­jek­te begeis­tert uns immer wie­der“ erklär­te Wett­be­werbs­ko­or­di­na­tor DI Josef Mit­ter­wall­ner sei­tens der Lions bei der Fei­er­stun­de im Gebäu­de der Spar­kas­se Ober­ös­ter­reich in Linz.

Groß ist die Freu­de beim Lions Club Bad Ischl, der die­ses Schüler*innenprojekt der Ecos-HLW ein­ge­reicht hat, denn schon zum fünf­ten Mal konn­te sich ein Bei­trag aus dem Salz­kam­mer­gut im Spit­zen­feld platzieren.

„Mit der Pyra­mi­de woll­ten wir bewei­sen, dass auch auf mini­ma­lem Platz eine rei­che Ern­te zu erzie­len ist, die Höhen­la­ge hat uns allen gezeigt, wie genüg­sam und unkom­pli­ziert die­ses Grund­nah­rungs­mit­tel in Anbau und Betreu­ung ist“ erklär­te Fach­vor­stän­din Lili­an Leh­mann im Rah­men der Fei­er, bei der Lan­des­rat Ste­fan Kai­ne­der die Pro­jek­te wür­dig­te und anschlie­ßend die Urkun­den über­reich­te. Die Isch­ler Schüler*innen, die alle bereits in ihrem Som­mer­prak­ti­kum ste­hen, freu­en sich über € 300,00 Preis­geld, die gleich wie­der in die neue Erd­ap­fel-Kam­pa­gne inves­tiert wer­den, denn das Pro­jekt geht auch im kom­men­den Schul­jahr wei­ter. Auf der Kat­rin wur­de inzwi­schen bereits aus­ge­pflanzt, im Herbst hofft man wie­der auf eine gute Ernte.