Am 27. Juni fin­den die Wah­len zur ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­schü­ler­ver­tre­tung für das kom­men­de Schul­jahr statt. Wie jedes Jahr, kan­di­die­ren zahl­rei­che enga­gier­te Schülervertreter:innen aus ganz Ober­ös­ter­reich, in den Berei­chen der All­ge­mein­bil­den­den- und Berufs­bil­den­den höhe­ren Schu­len sowie den Berufs­schu­len. Zwei davon sind Katha­ri­na Pil­lin­ger aus See­wal­chen am Atter­see und Mag­da­le­na Schwai­ger aus Rutzenmoos.

Die 19-jäh­ri­ge Katha­ri­na Pil­lin­ger besucht der­zeit die HLW Vöck­la­bruck und ist bereits Mit­glied der dies­jäh­ri­gen Lan­des­schü­ler­ver­tre­tung. Heu­er tritt sie außer­dem als Spit­zen­kan­di­da­tin ihres Teams an und stellt sich somit der Wahl zur BMHS-Lan­des­schul­spre­che­rin. Sie brennt ganz beson­ders für das The­ma Demokratiebildung:

„Weil beson­ders in der heu­ti­gen Zeit für uns Schüler:innen das Ver­ständ­nis für Demo­kra­tie sehr wich­tig ist braucht es in unse­ren Schu­len das Unter­richts­fach Demo­kra­tie­bil­dung. Aus die­sem Grund orga­ni­sie­ren wir im nächs­ten Jahr eine Brüs­sel­rei­se in das Herz unse­rer Demo­kra­tie in Europa.“

Mag­da­le­na Schwai­ger ist eben­falls Teil der dies­jäh­ri­gen Lan­des­schü­ler­ver­tre­tung und kan­di­diert somit für ihr zwei­tes Jahr in Fol­ge. Die 17-jäh­ri­ge besucht der­zeit das BG Vöck­la­bruck und will sich wei­ter­hin für das The­ma Feed­back stark machen:

„Um ein gemein­sa­mes Schul­kli­ma zu för­dern, braucht es die Imple­men­tie­rung des 360 Grad Feed­backs. Die­ser vor­ge­fer­tig­te Feed­back­bo­gen kann und soll von Schüler:innen, Lehr­kräf­ten und auch dem Sekre­ta­ri­at und der Direk­ti­on genutzt wer­den. Denn jede Mei­nung ist ein essen­zi­el­ler Bau­stein für den gemein­sa­men Weg in die Zukunft.“

Team Future Voice

Gemein­sam mit dem 24-köp­fi­gen Team „Future Voice — die star­ke Stim­me für unse­re Zukunft“ set­zen sich Katha­ri­na und Mag­da­le­na ein für The­men wie: Talent­för­de­rung, Digi­ta­li­sie­rung und men­ta­le Gesund­heit. Unter­stützt wird das Team dabei von der Uni­on Höhe­rer Schü­ler (UHS), unter der Lei­tung von Lan­des­ob­mann Fabi­an Egger: “Das Team Future Voice hat bereits in den letz­ten Wochen bewie­sen, was es heißt kon­struk­ti­ve Ver­tre­tungs­ar­beit zu leis­ten. Ob Digi­ta­li­sie­rung, Zukunfts­bil­dung oder fai­re Matu­ra — gemein­sa­me packen sie an für die Schu­le von morgen!”

Lan­des­schü­ler­ver­tre­tung OÖ

Bei der Lan­des­schü­ler­ver­tre­tung han­delt es sich um die gesetz­lich gewähl­te Ver­tre­tung aller Schüler:innen Ober­ös­ter­reichs. Sie gilt somit als deren Sprach­rohr gegen­über der Poli­tik und bil­dungs­po­li­ti­schen Entscheidungsträger:innen. Die Wah­len fin­den jedes Jahr gegen Schul­schluss, immer für das kom­men­de Schul­jahr, statt.