Wirk­lich stolz kön­nen die 3 Schü­le­rin­nen Emi­ly Baar, Katha­ri­na Jan­ka und Johan­na Kog­ler aus der 4B Klas­se des Gym­na­si­ums in Bad Ischl sein. Mit sehr viel Ein­satz, Enga­ge­ment und einer gro­ßen Por­ti­on Krea­ti­vi­tät und kri­ti­scher Refle­xi­on haben die drei Schü­le­rin­nen im Rah­men des Unter­rich­tes Kunst & Gestal­tung mit ihrer Leh­re­rin Mag. Schwendt­ner an ihrem Stop­mo­ti­on-Film gear­bei­tet. Das „Schub­la­den-Den­ken“ unse­rer Gesell­schaft in Bezug auf Men­schen ande­rer Her­kunft oder z.B. unter­schied­li­cher sexu­el­ler Ori­en­tie­rung wur­de auf sehr krea­ti­ve Art und Wei­se umgesetzt.

Mit viel Auf­wand und mit Unter­stüt­zung der Mit­schü­le­rIn­nen wur­den die Stim­men der ein­zel­nen Prot­ago­nis­tIn­nen auf­ge­nom­men und von den Schü­le­rin­nen ein­ge­spielt. Der Kurz-Film wur­de im Rah­men des Unter­rich­tes ein­ge­reicht und die drei durf­ten sich über eine Aus­zeich­nung und den stol­zen Preis von 800,- freu­en! Wir gra­tu­lie­ren! In abseh­ba­rer Zeit kön­nen die Preis­trä­ge­rIn­nen-Fil­me auch auf https://www.projekt-europa.at/ ange­schaut werden.