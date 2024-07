Nach einer län­ge­ren Pha­se der Neu­struk­tu­rie­rung erfolg­te mit der Abhal­tung eines Orts­par­tei­ta­ges nun auch der offi­zi­el­le Neu­start bei der FPÖ Tiefgraben.

Im Zuge des Par­tei­ta­ges wur­de in Anwe­sen­heit von Natio­nal­rat und Bezirks­par­tei­ob­mann Mag. Ger­hard Kani­ak der Gemein­de­rat Wolf­gang Sta­bau­er ein­stim­mig zum neu­en Orts­par­tei­ob­mann gewählt.

Der sport- und fit­ness­be­geis­ter­te 38-jäh­ri­ge Betrei­ber der Pen­si­on „Irlin­ger­hof“ ist fest in der Gemein­de Tief­gra­ben verwurzelt.

„Ich bin froh und dank­bar, dass uns neben der gut funk­tio­nie­ren­den Frak­ti­ons­ar­beit in der Gemein­de­stu­be auch der für uns sehr wich­ti­ge Neu­start inner­halb der Orts­par­tei sehr gut gelun­gen ist. Und das alles in einer sehr guten Kon­stel­la­ti­on, näm­lich mit neu­en, moti­vier­ten Kräf­ten, die gemein­sam mit den erfah­re­nen Funk­tio­nä­ren noch viel bewe­gen wer­den. Genau die­ses Zusam­men­spiel brau­chen wir bei unse­ren bevor­ste­hen­den Auf­ga­ben, näm­lich den wei­te­ren Aus­bau unse­rer Struk­tu­ren und Arbeit für unse­re Gemein­de“, so der frisch gewähl­te Obmann.

Als gewähl­ter Orts­par­tei­ob­mann-Stell­ver­tre­ter wird nun Tho­mas Strobl den neu­en Obmann voll und ganz bei sei­ner neu­en Auf­ga­be unterstützen.

Eben­falls neu im Team der Frei­heit­li­chen in Tief­gra­ben ist Fritz Knob­lech­ner – er wird künf­tig als Schrift­füh­rer sei­nen Bei­trag leisten.

Und noch ein Fritz, näm­lich Fritz Prom­meg­ger, küm­mert sich ab sofort um die Finan­zen und über­nimmt als Kas­sier Ver­ant­wor­tung in der Ortsgruppe.

„Es freut mich ganz beson­ders, dass uns hier ein wei­te­rer Neu­start gelun­gen ist und sich das Enga­ge­ment für die Gemein­de­bür­ger und der Zusam­men­halt auch in der neu­en Orts­par­tei­lei­tung wider­spie­gelt. Nun heißt es wei­ter­ar­bei­ten und den Schwung aus dem Wahl­jahr 2024 mit­zu­neh­men und damit auch die Struk­tu­ren auf kom­mu­na­ler Ebe­ne aus­zu­bau­en“, so Bezirks­par­tei­ob­mann Kani­ak abschließend.