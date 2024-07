In Grün­au im Alm­tal wur­de auch am Mon­tag mit einem gro­ßen Auf­ge­bot — Ein­satz­kräf­ten der Feu­er­wehr, Berg­ret­tung, Poli­zei — samt Poli­zei­hub­schrau­ber, drei­er Droh­nen, Such­hun­den und einem Feu­er­wehr­boot nach der ver­miss­ten Berg­wan­de­rin gesucht.

Ein Mann und eine Frau waren ers­ten Anga­ben nach auf dem Weg vom Alm­tal­er­haus zur Wel­ser Hüt­te am Fuße des Gro­ßen Pri­els. Die bei­den waren offen­bar in unter­schied­li­chem Tem­po unter­wegs, sodass der Mann die Frau schließ­lich aus den Augen ver­lo­ren hat. Nach­dem die Berg­stei­ge­rin nach dem Wet­ter­um­schwung am Abend nach wie vor nicht beim Aus­gangs­punkt ange­kom­men war, wur­den die Ein­satz­kräf­te zur Such­ak­ti­on alarmiert.

Such­ak­ti­on mit Drohnenunterstützung

Die Feu­er­wehr star­te­te die Suche mit­tels zwei­er Dro­hen, zu Fuß wur­den Wege, Bach­läu­fe und Stra­ßen abge­sucht. Zeit­gleich stie­gen Berg­ret­ter ins Such­ge­biet auf. Eine Stun­de lang hat das Wet­ter dann auch einen Such­flug mit dem Poli­zei­hub­schrau­ber zuge­las­sen. Ein Man­trai­ler der Berg­ret­tung kam eben­so zum Ein­satz. Gegen 02:00 Uhr wur­de die Suche dann offen­bar vor­erst erfolg­los abgebrochen.

Spur ver­lor sich auf Berg­tour vom Alm­tal­er­haus auf die Welserhütte

Die Spur der abgän­gi­gen 64-Jäh­ri­gen ver­liert sich weni­ge Minu­ten nach dem Start der Berg­tour vom Alm­tal­er­haus auf die Wels­er­hüt­te in Grün­au im Alm­tal. Dort hat sie ihr 62-jäh­ri­ger Ehe­mann zuletzt gese­hen. Er ging laut Poli­zei vor­aus, nach­dem die Frau am Nach­mit­tag noch immer nicht auf der Hüt­te ein­traf mach­te er sich auf die Suche und in wei­te­rer Fol­ge wur­den am Abend dann nach dem Wet­ter­um­schwung die Ein­satz­kräf­te alarmiert.

Grö­ße­res Auf­ge­bot an Einsatzkräften

Die Suche wur­de dann gegen 03:00 Uhr unter­bro­chen und Mon­tag­früh wie­der auf­ge­nom­men. Seit­her sucht erneut ein grö­ße­res Auf­ge­bot an Ein­satz­kräf­ten von Berg­ret­tung, Feu­er­wehr — samt Poli­zei­hub­schrau­ber, drei­er Droh­nen, Such­hun­den der Berg­ret­tung nach der Abgängigen.

Mit einem Feu­er­wehr­boot wur­den die Seen — der Klei­ne Ödsee, Gro­ßer Ödsee und der Alm­see im Ein­zugs­be­reich Bereich abge­sucht. Die Ein­satz­kräf­te haben die Such­ak­ti­on am spä­ten Mon­tag­nach­mit­tag vor­erst ergeb­nis­los unter­bro­chen, Diens­tag­früh soll erneut nach der Abgän­gi­gen gesucht werden.

Die Poli­zei ersucht nun auch Zeu­gen, die die abgän­gi­ge 64-Jäh­ri­ge, die einen blau­en Son­nen­hut trug, in Grün­au im Alm­tal gese­hen haben, sich unter der Tele­fon­num­mer +43(0)59133 4100 zu melden.