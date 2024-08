Zum bereits 27. mal ver­an­stal­tet der Lauf­club Eben­see am Sonn­tag, 15. Sep­tem­ber 2024 den Lauf rund um die Lang­bath­seen. An jede Alters­grup­pe wird dabei gedacht. So erfolgt der ers­te Start­schuss um 10 Uhr beim sog. Knir­ps­lauf (100 m), es fol­gen Kin­der- und Schü­ler­läu­fe (500 m, 1.200 m und 3.500 m). Der Haupt­lauf rund um bei­de Lang­bath­seen erfolgt um 11:45 Uhr. Für jede/n Teilnehmer/in gibt es nach dem Ziel­ein­lauf die Lang­bath­see­lauf-Medail­le. Die Sie­ger­eh­rung ist ab 14 Uhr im Fest­zelt. Anmel­dun­gen bzw. Infos unter www.langbathseelauf.at .