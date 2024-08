Andre­as Roser

Andre­as Roser, gebo­ren 1958, ist Mit­glied der Inn­viert­ler Künst­ler­gil­de und des Kunst­fo­rums Salz­kam­mer­gut. Pro­mo­ti­on an der Uni­ver­si­tät Wien im Fach „Phi­lo­so­phie“ (1986), mit einer Arbeit über Lud­wig Witt­gen­stein. Frei­be­ruf­li­che Arbeit als Musi­ker und Möbel­de­si­gner. Lehr­tä­tig­keit an der Uni Pas­sau. Habi­li­ta­ti­ons­sti­pen­di­um der Deut­schen For­schungs­ge­mein­schaft (DFG). Aus­lands­auf­ent­hal­te (USA 1997–1999). Habi­li­ta­ti­on in sys­te­ma­ti­scher Phi­lo­so­phie, Uni­ver­si­tät Pas­sau (2000). Lehr­tä­tig­keit für Macro­me­dia, Mün­chen. Tätig­keit als Erfin­der­be­ra­ter für Bay­ern­Pa­tent (2000–2003). Lei­tung des Qua­li­täts­ma­nage­ments an der Anton Buck­ner Pri­vat­uni­ver­si­tät OÖ (2005–2023). Seit 2022 als Maler tätig.

eMail: roser@aon.at

Web: www.andreasroser.at

Werk:

Roser visua­li­siert in sei­nen Arbei­ten das The­ma „Ord­nung und Cha­os in der Natur“, das ihn auch in sei­ner phi­lo­so­phi­schen Arbeit seit vie­len Jah­ren beglei­tet. Die Fra­ge „Was bedeu­tet es, von zufäl­li­gen Ereig­nis­sen zu spre­chen?“ nimmt hier die Form der Suche nach For­men der Visua­li­sie­rung an. Über Linie, Form und Far­be wer­den zufäl­li­ge Anord­nun­gen von Objek­ten, zufäl­li­ge Ereig­nis­se und zufäl­li­ge Anord­nun­gen von Lini­en, For­men und Far­ben ins Bild gesetzt. Kon­kret zeigt die Aus­stel­lung vor allem Bei­spie­le und Aus­schnit­te aus einem Pro­jekt, des­sen Ziel es war, dem Zufalls­im­puls in der Male­rei zu fol­gen. Gezeigt wird eine Aus­wahl von Bil­dern, die in den letz­ten zwei Jah­ren ent­stan­den sind. Das Pro­jekt „90 aus 1000“: Ziel des Pro­jek­tes war es, intui­tiv und schnell zu malen, um Bil­der nicht ratio­nal zu kon­stru­ie­ren, son­dern emo­tio­nal und mög­lichst spon­tan zu visua­li­sie­ren. Zu die­sem Zweck wur­den 1000 Post­kar­ten bemalt, um aus der Fül­le des Mate­ri­als die­je­ni­gen Arbei­ten aus­zu­wäh­len, die auch in ande­ren For­mat­grö­ßen über­zeu­gen. Eine Aus­wahl die­ser Arbei­ten ist im Rah­men der Aus­stel­lung „Linie — Form — Far­be“ in der HerzRe­ha Bad Ischl zu sehen.

Otto Mül­ler

Otto Mül­ler stu­dier­te von 1980 bis 1985 Archi­tek­tur an der Tech­ni­schen Uni­ver­si­tät Mün­chen. Von 1985 bis 1998 arbei­te­te er als Archi­tekt in ver­schie­de­nen Büros, bis er sich 1998 ganz der Kunst wid­me­te. Er besuch­te von 1995 bis 2007 die Som­mer­aka­de­mie der Uni­ver­si­tät Augs­burg in Irsee bei den Pro­fes­so­ren Klaus Vogel­ge­sang, Rudolf Schoofs, Sieg­fried Kaden, Peter Casa­gran­de, Johan­nes Hewel und Sati Zech. Seit 2009 ist er akti­ves Mit­glied der Pro­du­zen­ten­ga­le­rie Passau.

eMail: om-kunst@t‑online.de

Web: www.mueller-otto.de

Werk:

Mül­ler selbst bezeich­net sei­ne Zeich­nun­gen als etwas „Ursprüng­li­ches“. Zeich­nung und Male­rei sind für ihn gleich­wer­tig und bil­den zugleich einen „geis­ti­gen Gesamt­zu­sam­men­hang“. Die abs­trak­ten Arbei­ten las­sen oft phy­sio­gno­mi­sche, land­schaft­li­che oder figür­li­che Asso­zia­tio­nen auf­kom­men. Die gegen­ständ­li­chen Arbei­ten neh­men eine eigen­stän­di­ge Sicht der Din­ge ein, ohne deko­ra­tiv zu wir­ken. Mül­lers Bil­der sind sowohl abs­trakt als auch gegen­ständ­lich. Ent­schei­dend ist die Fra­ge: „Was braucht das Bild, die Zeich­nung, um den Gestal­tungs­pro­zess wei­ter zu ent­wi­ckeln und auf den Punkt zu brin­gen?“ In sei­nen Bil­dern steht das Ein­zel­ne in einer Ord­nung, die der Gesetz­mä­ßig­keit des Gan­zen ent­spricht. Lini­en und Flä­chen, Far­ben und For­men sind in sei­nen Bil­dern nach ihrer „inne­ren Not­wen­dig­keit“ geord­net. So ver­selb­stän­di­gen sich die Lini­en der Bil­der zu etwas Eige­nem, wobei die gemal­ten Flä­chen meist mit­ein­an­der kor­re­spon­die­ren. Durch mehr­fa­ches Über­ma­len zei­gen die Far­ben unter­schied­lichs­te Nuan­cen und ent­wi­ckeln die Flä­chen ihrer Eigen­art ent­spre­chend. Jedes sei­ner Bil­der hat sei­ne eige­ne Gesetz­mä­ßig­keit. Sein Werk lässt dem Betrach­ter die Frei­heit, selbst in einen Dia­log mit dem ent­stan­de­nen Bild zu treten.