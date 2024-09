Nichts für schwa­che Ner­ven war die Begeg­nung SPG muki Eben­see gegen TTC Bie­sen­feld Linz in der ers­ten Run­de der 2. Bun­des­li­ga. In den Rei­hen der Eben­seer stand dabei neben Ivan Kara­bec und Jonas Prom­ber­ger erst­mals Lio­nel Stift. Mit dem 17-jäh­ri­gen Neu­zu­gang aus Wien wird das Eben­seer Publi­kum noch viel Freu­de haben. Stift zeig­te famo­ses Tisch­ten­nis und füg­te sich blen­dend in das Team ein. Trotz­dem kam der Motor der Eben­seer ins Stot­tern. Vier­mal gin­gen die Ball­künst­ler vom Traun­see an die­sem Nach­mit­tag in Füh­rung, doch plötz­lich sah man sich mit einem 4:5‑Rückstand kon­fron­tiert und am Ran­de einer Niederlage.

Bie­sen­felds Chris­ti­an Wolf schien gegen sei­nen Ex-Ver­ein beson­ders moti­viert zu sein und gab nur einen ein­zi­gen Satz ab. Obwohl Eben­sees „Oldie“ Ivan Kara­bec zwei Ein­zel­sie­ge ein­fuhr, bil­de­ten Stift und Prom­ber­ger das Dop­pel. Und die Tak­tik ging auf. In einem dra­ma­ti­schen Spiel setz­ten sich die Eben­seer im fünf­ten Satz gegen Wolf und den deut­schen Jonas Christ­mann durch und ret­te­ten das Unent­schie­den. „Es war ein har­tes, aber gerech­tes Unent­schie­den“, so Sek­ti­ons­lei­ter Her­bert Ried­ler, der dem kom­men­den Wochen­en­de ent­ge­gen­fie­bert. Da fol­gen bereits die nächs­ten bei­den Heim­spie­le gegen UTTC Salz­burg (Sa., 14.9.2024 um 15 Uhr) und TTC Kuchl (So., 15.9.2024 um 10 Uhr). Tabel­le: https://www.ttbundesliga.at/ligen/herren‑2/tabelle-und-rangliste