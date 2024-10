In Redl­ham ist am spä­te­ren Diens­tag­abend ein PKW in eine Ver­kehrs­in­sel gekracht und kam dort schwer beschä­digt zum Stillstand.

Der Unfall ereig­ne­te sich Diens­tag­abend auf der B1 Wie­ner Stra­ße im Bereich der soge­nann­ten “Umfah­rung Schwa­nen­stadt”, im Gemein­de­ge­biet von Redl­ham. Ein Auto ist dort in Fahrt­rich­tung Vöck­la­bruck offen­sicht­lich in eine Ver­kehrs­in­sel gekracht.

Die Feu­er­wehr wur­de auf­grund einer Rauch­ent­wick­lung zu einem PKW-Brand alar­miert, gebrannt hat der ver­un­fall­te Wagen dann zum Glück aber nicht. Der Ret­tungs­dienst stand eben­so im Ein­satz, auch die Poli­zei war vor Ort. Die B1 Wie­ner Stra­ße war im Bereich der Unfall­stel­le für etwa eine Stun­de gesperrt, der Ver­kehr wur­de über das Stadt­ge­biet von Schwa­nen­stadt umgeleitet.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber