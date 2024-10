In den frü­hen Mor­gen­stun­den des Don­ners­tags eska­lier­te eine Ver­kehrs­kon­trol­le in See­wal­chen am Atter­see. Ein 33-jäh­ri­ger Schwei­zer ver­hielt sich äußerst aggres­siv und ver­wei­ger­te einen Alko­test. Die Situa­ti­on ende­te mit sei­ner Fest­nah­me. Der Mann wur­de nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft in die Jus­tiz­an­stalt Wels eingeliefert.

Gegen 00:55 Uhr fiel der 33-jäh­ri­ge Schwei­zer am 17. Okto­ber 2024 in See­wal­chen am Atter­see auf­grund sei­ner auf­fäl­li­gen Fahr­wei­se auf. Die Beam­ten der Auto­bahn­po­li­zei stopp­ten den Mann, der sofort aggres­siv reagier­te. Als ein­zi­ges Doku­ment leg­te er einen Schwei­zer Auf­ent­halts­ti­tel vor. Auf­grund des star­ken Alko­hol­ge­ruchs for­der­ten die Beam­ten ihn zum Alko­test auf, den er jedoch verweigerte.

Fest­nah­me nach Widerstand

Als die Poli­zei den Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­stel­len woll­te, eska­lier­te die Situa­ti­on. Der 33-Jäh­ri­ge stieß einen Poli­zis­ten weg, beschimpf­te und bespuck­te ihn. Auf­grund sei­nes aggres­si­ven Ver­hal­tens wur­de die Fest­nah­me aus­ge­spro­chen, doch der Mann leis­te­te hef­ti­gen Wider­stand. Schließ­lich muss­te Pfef­fer­spray ein­ge­setzt wer­den, um die Lage zu deeskalieren.

Ein­lie­fe­rung in die Jus­tiz­an­stalt Wels

Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft Wels wur­de der 33-Jäh­ri­ge in die Jus­tiz­an­stalt Wels über­stellt. Die Poli­zei ermit­telt wei­ter wegen sei­nes Ver­hal­tens und der ver­wei­ger­ten Kooperation.

Quel­le: LPD OÖ