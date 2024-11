Nicht weni­ger als vier Heim-Begeg­nun­gen in neun Tagen erwar­ten die SPG muki Eben­see. Die TT-Euro­pa­meis­ter­schaf­ten und Spiel­ver­le­gun­gen mach­ten eine län­ge­re Pau­se not­wen­dig, dem­entspre­chend groß ist die Sehn­sucht in der Sali­nen­ge­mein­de wie­der nach packen­den Ball­wech­seln. Die Ball­künst­ler vom Süd­ufer des Traun­sees emp­fan­gen am Sa., 23. Novem­ber 2024 (15 Uhr) in der Sport­mit­tel­schu­le das Team aus Ober­pul­len­dorf, tags dar­auf um 10 Uhr TTC Feld­kir­chen. Am Sa., 30.11.2024, 15 Uhr kommt UTTC Salz­burg 2 ange­reist und am Sonn­tag folgt die Tur­ner­schaft Inns­bruck 2. Der­zeit auf Rang 12 hof­fen die Eben­seer sich bei ent­spre­chen­der Per­for­mance nach die­sen Spie­len in der obe­ren Tabel­len­hälf­te wie­der­zu­fin­den. „Punk­te müs­sen her!“, las­sen die bei­den Sek­ti­ons­lei­ter Her­bert Ried­ler und Otto Stü­ger kei­ne Zwei­fel an der Marsch­rich­tung aufkommen.