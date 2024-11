Wenn am Sams­tag, 23. Novem­ber, ab 14 Uhr der Duft von fri­schen Tan­nen­zwei­gen, Punsch und süßen Weih­nachts­kek­sen durch Pfaf­fing zieht, ist es wie­der soweit: Die Türen zum belieb­ten Weih­nachts­markt vom Cari­tas-Stand­ort invi­ta und dem Sozi­al­hil­fe­ver­band Vöck­la­bruck öff­nen sich. Die Besucher*innen sind herz­lich ein­ge­la­den, die Viel­falt hand­ge­fer­tig­ter Pro­duk­te zu ent­de­cken, die von Men­schen mit psy­chi­schen Beein­träch­ti­gun­gen und von Hobbybastler*innen aus der Regi­on geschaf­fen wurden.

„Unser jähr­li­cher Weih­nachts­markt ist für alle Betei­lig­ten ein Höhe­punkt des Jah­res“, erzählt Alex­an­dra Stei­ner, Lei­te­rin der invi­ta-Werk­stät­te in Pfaf­fing. „Die Men­schen in den Werk­stät­ten arbei­ten seit Mona­ten mit viel Herz­blut an ihren Pro­duk­ten und freu­en sich dar­auf, sie per­sön­lich prä­sen­tie­ren zu kön­nen. Der Markt ist für vie­le nicht nur eine Mög­lich­keit, ihre hand­ge­fer­tig­ten Wer­ke zu ver­kau­fen, son­dern bie­tet ihnen die wun­der­ba­re Gele­gen­heit, Gemein­schaft erle­ben zu können.“

In den Werk­stät­ten wer­den unter­schied­li­che Mate­ria­li­en wie Holz, Ton, Papier, Pail­let­ten und Wol­le ver­ar­bei­tet. „Ich freue mich beson­ders, mei­ne Pail­let­ten­bil­der aus­zu­stel­len. Die sind mit viel Arbeit und Geduld ver­bun­den“, erzählt ein invi­ta-Bewoh­ner vol­ler Stolz. Neben Deko-Objek­ten, Töp­fer­wa­re und Schmuck fin­den sich auf dem Markt auch Upcy­cling-Kunst­wer­ke, krea­ti­ve Näh­ar­bei­ten, hand­ge­schrie­be­ne Weih­nachts­grü­ße und eine Aus­wahl an selbst­ge­ba­cke­nen Kek­sen. Die Advent­krän­ze ent­stan­den bei einer gemein­sa­men Bas­tel­ak­ti­on, an der Fami­li­en­mit­glie­der, Freund*innen, Ehren­amt­li­che und pen­sio­nier­te Mit­ar­bei­ter*innen betei­ligt waren. Der Roh­stoff für die­se Krän­ze – fri­sches Rei­sig – wur­de groß­zü­gig von Fami­lie Rab­an­ser aus Berg im Atter­gau gespendet.

Neben dem kunst­hand­werk­li­chen Ange­bot lädt ein Punsch­stand zum gemüt­li­chen Ver­wei­len ein. Ein kuli­na­ri­sches High­light wer­den die fri­schen Bau­ern­krap­fen sein, die das Küchen­per­so­nal vom Bezirks­al­ten- und Pfle­ge­heim Pfaf­fing backen wird. Der Weih­nachts­markt in Pfaf­fing ist nicht nur ein Markt­platz für hand­ge­fer­tig­te Pro­duk­te, son­dern ein Ort der Begeg­nung und der Gemein­schaft – ein Ort, an dem Nähe und Soli­da­ri­tät spür­bar werden.