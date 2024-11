Am Sams­tag, 30. Novem­ber, lädt die Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Bad Ischl im Anschluss an die Advent­kranz­wei­he wie­der zum Advent­markt mit musi­ka­li­scher Umrah­mung ein. Ab 17.00 Uhr kön­nen im neu­en Bewe­gungs­gar­ten der Werk­stät­te hand­ge­fer­tig­te Pro­duk­te erwor­ben wer­den. Neben ori­gi­nel­len Weih­nachts-Geschenk­ideen ist auch für das leib­li­che Wohl gesorgt.

Wer auf der Suche nach Weih­nachts­ge­schen­ken ist, wird beim Advent­markt in der Werk­stät­te Bad Ischl bestimmt fün­dig. Eine gro­ße Aus­wahl an Kera­mik­pro­duk­ten, Ker­zen, Kirsch­kern­kis­sen, Woll­so­cken, Christ­baum­schmuck, Honig, Kräu­ter­salz aus dem Nasch­gar­ten der Lebens­hil­fe, sowie Anzünd­hil­fen und gehä­kel­te Schnuf­fel­tü­cher sind nur eini­ge von vie­len Pro­duk­ten, die in den ver­gan­ge­nen Mona­ten von Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung in der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Bad Ischl gefer­tigt wur­den. Am Sams­tag, 30. Novem­ber, wer­den die hand­werk­lich her­ge­stell­ten Pro­duk­te ab 17.00 Uhr beim Advent­markt im neu­en Bewe­gungs­gar­ten der Werk­stät­te zum Kauf angeboten.

Musik und Kulinarik

Für musi­ka­li­sche Adventstim­mung sor­gen weih­nacht­li­che Wei­sen vom Blä­ser­duo. Für das leib­li­che Wohl wird unter ande­rem mit Punsch und Glüh­most, Brat­würs­teln, Hall­o­u­mi-Bos­na, Bau­ern­krap­fen und Maro­ni gesorgt.

Hand­ge­fer­tig­te Pro­duk­te aus der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Bad Ischl kön­nen auch am Weih­nachts­markt in der Trink­hal­le Bad Ischl, wel­cher von 22. Novem­ber bis 22. Dezem­ber statt­fin­det, erwor­ben werden.