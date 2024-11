Sechs Schü­ler der Fuß­ball HAK set­zen einen wich­ti­gen Schritt in ihrer sport­li­chen Lauf­bahn und star­ten am kom­men­den Frei­tag ihre Aus­bil­dung zum Fuß­ball­trai­ner beim Ober­ös­ter­rei­chi­schen Fuß­ball­ver­band (OÖFB). Mit der D‑Lizenz legen die talen­tier­ten Nach­wuchs­ki­cker den Grund­stein für eine erfolg­rei­che Kar­rie­re an der Seitenlinie.

Die Aus­bil­dung fin­det im Bun­des­sport- und Frei­zeit­zen­trum (BSFZ) Ober­traun statt, das mit sei­nen exzel­len­ten Trai­nings­mög­lich­kei­ten opti­ma­le Bedin­gun­gen bie­tet. Die ange­hen­den Trai­ner erhal­ten dort sowohl theo­re­ti­sches Wis­sen als auch prak­ti­sche Ein­bli­cke in das Trai­ner Leben.

„Die­se Aus­bil­dung ist eine groß­ar­ti­ge Gele­gen­heit für unse­re Schü­ler, ihre Fuß­bal­l­er­fah­run­gen auf ein neu­es Level zu heben und Ver­ant­wor­tung im Fuß­ball zu über­neh­men,“ so Fuß­ball-Koor­di­na­tor Otto Aham­mer. Die Kom­bi­na­ti­on aus Schu­le, inten­si­ver Fuß­ball­aus­bil­dung und der Mög­lich­keit, früh Trai­ner­er­fah­rung zu sam­meln, zeich­net das inno­va­ti­ve Kon­zept der Fuß­ball HAK Bad Ischl aus.