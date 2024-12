Heu­te Nach­mit­tag, 4. Dezem­ber 2024, fand in fei­er­li­chem Rah­men die Bar­ba­ra­fei­er in der Kaver­ne des Pump­spei­cher­kraft­werks der Ener­gie AG Ober­ös­ter­reich in Eben­see statt. Die tra­di­tio­nel­le Mes­se mit anschlie­ßen­dem Mineur­spruch und Bar­ba­ra­schuss unter­stri­chen die Bedeu­tung der Schutzpatronin.

Gemein­sam mit Tun­nel­pa­tin Lan­des­haupt­mann-Stell­ver­tre­te­rin Chris­ti­ne Haber­lan­der, Ener­gie AG-Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­dem Mar­kus Ach­leit­ner, der Eben­seer Bür­ger­meis­te­rin Sabi­ne Prom­ber­ger, der aus­füh­ren­den Bau­fir­ma PORR sowie Ener­gie AG-CTO Alex­an­der Kirch­ner und Ener­gie AG-CFO Andre­as Kolar wur­de die tra­di­tio­nel­le Bar­ba­ra­fei­er gefeiert.

„Die Arbeit der Mineu­re und aller betei­lig­ten Per­so­nen hier im und am Pump­spei­cher­kraft­werk Eben­see ver­dient unse­ren größ­ten Respekt. Mit Ihrem Ein­satz unter schwie­ri­gen Bedin­gun­gen leis­ten Sie etwas, das für die Ener­gie­zu­kunft Ober­ös­ter­reichs und damit für uns alle von unschätz­ba­rem Wert ist. Ich wün­sche von Her­zen unfall­frei­es Arbei­ten und möch­te mich für Ihren Ein­satz bedan­ken. Glück auf!“, so Tun­nel­pa­tin und Lan­des­haupt­mann-Stell­ver­tre­te­rin Chris­ti­ne Haberlander.

„Das Pump­spei­cher­kraft­werk Eben­see ist ein Leucht­turm­pro­jekt für die Umset­zung der Ener­gie­wen­de in Ober­ös­ter­reich. Hier wird ein Strom­spei­cher geschaf­fen, der die Ver­sor­gungs­si­cher­heit und die Ver­sor­gungs­qua­li­tät als ent­schei­den­de Stand­ort­fak­to­ren für Ober­ös­ter­reich nach­hal­tig absi­chert. Die Ener­gie AG Ober­ös­ter­reich rea­li­siert damit eines der größ­ten Pro­jek­te in der Geschich­te des Unter­neh­mens und beweist damit ein­mal mehr, dass sie als Lan­des­en­er­gie­ver­sor­ger eine wesent­li­che Säu­le der Ener­gie­wen­de in unse­rem Bun­des­land ist. Seit dem Tun­nel­an­schlag im Febru­ar des heu­ri­gen Jah­res sind die Berg­bau­ar­bei­ten im Chris­ti­ne-Stol­len mas­siv vor­an­ge­trie­ben wor­den. Zum Fest­tag der Hei­li­gen Bar­ba­ra wol­len wir der Tra­di­ti­on der Berg­leu­te fol­gen und um den Segen der Schutz­pa­tro­nin bit­ten“, betont Ener­gie AG-Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der Mar­kus Achleitner.

„Das Pump­spei­cher­kraft­werk Eben­see unter­stützt uns als Ener­gie AG auf unse­rem Weg in eine erneu­er­ba­re Ener­gie­zu­kunft. Es wird künf­tig als ‚grü­ne Bat­te­rie‘ Ober­ös­ter­reichs fun­gie­ren und einen bedeu­ten­den Mei­len­stein in der Trans­for­ma­ti­on der Ener­gie­ver­sor­gung dar­stel­len. Pump­spei­cher­kraft­wer­ke tra­gen dank ihrer außer­or­dent­lich fle­xi­blen und schnel­len Reak­ti­ons­fä­hig­keit auf Schwan­kun­gen im Ener­gie­be­darf und in der Strom­erzeu­gung zudem auch wesent­lich zur Ver­sor­gungs­si­cher­heit bei. Die Bar­ba­ra­fei­er ist Zei­chen dafür, wie eng Tra­di­ti­on, Gemein­schaft und tech­ni­scher Fort­schritt mit­ein­an­der ver­bun­den sind“, so Ener­gie AG-CTO Alex­an­der Kirchner.

Im Mit­tel­punkt der Fei­er stand die Hei­li­ge Mes­se mit dem Eben­seer Pfar­rer Alo­is Rocken­schaub. Die­se fand in der unter­ir­di­schen Kaver­ne des Pump­spei­cher­kraft­werks am Fuße des Sonn­steins in Eben­see statt. Die Hei­li­ge Bar­ba­ra ist die Schutz­pa­tro­nin der Berg­leu­te. Sie soll beim Tun­nel- und Stol­len­bau für einen unfall­frei­en Ablauf sor­gen und allen am Bau Betei­lig­ten Glück bringen.

Bei der Bar­ba­ra­fei­er teil­ge­nom­men haben mehr als 200 Mitarbeiter:innen und Mineu­re der Bau­fir­ma PORR, das Pro­jekt­team der Ener­gie AG Ober­ös­ter­reich, Vertreter:innen des Ener­gie AG-Auf­sichts­ra­tes, der Öster­rei­chi­schen Bun­des­fors­te, der Behör­den, der Pla­nungs­bü­ros und Sachverständige.

Musi­ka­lisch umrahmt wur­de die Bar­ba­ra­fei­er von der Sali­nen­mu­sik Ebensee.