Ober­traun; Für das Jahr 2025 konn­te vom Ober­trau­ner Gemein­de­rat ein aus­ge­gli­che­ner Bud­get­plan beschlos­sen werden!

Ursprüng­lich hat­te sich ein pro­gnos­ti­zier­tes Defi­zit von über € 20.000,- im lau­fen­den Gemein­de­bud­get zu Buche geschla­gen. Die­ses Minus wie­der­um hät­te aus erspar­ten Rück­la­gen aus­ge­gli­chen wer­den kön­nen und die Gemein­de Ober­traun somit den Sta­tus einer „Här­te­aus­gleich-Gemein­de“ abweh­ren können.

Nach Bera­tun­gen in den ver­schie­de­nen Gre­mi­en einig­ten sich jedoch die Gemein­de­funk­tio­nä­re ein­stim­mig dar­auf, ab Früh­jahr 2025 die Park­ge­büh­ren anzu­he­ben. Die Details dazu wer­den in den nächs­ten Mona­ten dis­ku­tiert und festgelegt.

Durch die Mehr­ein­nah­men aus der Park­raum­be­wirt­schaf­tung konn­te das Gemein­de­bud­get 2025 mit Ein­nah­men und Aus­ga­ben von je € 3,22 Mil­lio­nen aus­ge­gli­chen beschlos­sen wer­den. Und dies obwohl die Pflicht­aus­ga­ben für Sozia­les und für die Kran­ken­an­stal­ten ver­gleichs­wei­se um eini­ges höher stei­gen, als die Ein­nah­men aus den Bundesertragsanteilen.

Bei den Erhö­hun­gen für die Wasser‑, Abwas­ser- und Abfall­ge­büh­ren einig­te man sich für das Haus­halt­jahr 2025 auf eine mode­ra­te Erhö­hung von 2 %.

Bür­ger­meis­ter Höll zum beschlos­se­nen Bud­get 2025: „Als struk­tur­schwa­che Gemein­de kann Ober­traun nur aus dem Tou­ris­mus „Kapi­tal“ schla­gen, wie eben durch höhe­re Ein­nah­men aus der Parkraumbewirtschaftung.“

Wei­te­re Schutz­maß­nah­men gegen Stein­schlag und Lawinen!

Mit dem Bud­get wur­de auch ein Schutz­pro­jekt der Wild­bach- und Lawi­nen­ver­bau­ung mit einem Kos­ten­vo­lu­men von € 250.000,- im Jahr 2025 beschlos­sen, wobei die Gemein­de mit 15 % betei­ligt ist.

Dar­in ent­hal­ten sind meh­re­re drin­gen­de Maß­nah­men im gesam­ten Gemein­de­ge­biet von Ober­traun, wobei aber die Umset­zung eini­ge Jah­re in Anspruch neh­men wird.

275.000 Näch­ti­gun­gen im ver­gan­ge­nen Jahr!

Höchst posi­tiv konn­te der Bür­ger­meis­ter die aktu­el­len Tou­ris­mus­näch­ti­gun­gen berich­ten. Denn im abge­lau­fe­nen Tou­ris­mus­jahr 2023/24 wur­den in Ober­traun 275.000 Näch­ti­gun­gen ver­zeich­net. Dies ent­spricht gegen­über dem Vor­jahr einem Plus von 3 % und den bis­her bes­ten Näch­ti­gungs­zah­len der Gemein­de am Süd­ufer des Hall­stät­ter­sees. Eben­so erfreut zeig­te sich der bei der Sit­zung anwe­sen­de Geschäfts­füh­rer des regio­na­len Tou­ris­mus­ver­ban­des Chris­ti­an Schirl­bau­er über die Ent­wick­lung der Näch­ti­gun­gen in der Region.

Mit 1.073.000 regis­trier­ten Näch­ti­gun­gen konn­ten in der Regi­on eben­falls die meis­ten Näch­ti­gun­gen seit dem Bestehen des Ver­ban­des gezählt werden.

Wei­te­re Beschlüs­se des Gemein­de­ra­tes betra­fen die Ver­wen­dung von Rück­la­gen für ver­schie­de­ne Pro­jek­te, die Auf­trags­ver­ga­be an eine hei­mi­sche Bau­fir­ma zur Errich­tung eines natur­na­hen, nach­hal­ti­gen See­gan­ges sowie finan­zi­el­le Zuwen­dun­gen an sozi­al Bedürf­ti­ge und Sub­ven­tio­nen für die Ober­trau­ner Ver­ei­ne. „Ohne die wert­vol­le Arbeit unse­rer Ver­ei­ne und Kör­per­schaf­ten wür­den vie­le Ver­an­stal­tun­gen im Ort nicht statt­fin­den. Die Ver­ei­ne sind eben­falls Nah­ver­sor­ger im Ort, denn sie brin­gen Lebens­qua­li­tät in die dörf­li­che Gemein­schaft!“ bedankt sich Bür­ger­meis­ter Egon Höll bei allen Ver­ei­nen. Alle Beschlüs­se in der aktu­el­len Gemein­de­rats­sit­zung wur­den übri­gens ein­stim­mig gefasst.