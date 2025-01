Nach einem Masern­fall am 27. Dezem­ber in der Ski­re­gi­on Dach­stein West in Gos­au warnt die BH Gmun­den vor einer mög­li­chen Ansteckungsgefahr.

Am 27.12.2024 befand sich eine unwis­sent­lich infi­zier­te und zwi­schen­zeit­lich an Masern erkrank­te Per­son in Gos­au in der Ski­re­gi­on Dach­stein West. Gegen 13:00 Uhr befand sich die­se Per­son in der „Son­nen­alm“ auf der Zwieselalm.

Auf­grund der hohen Infek­tio­si­tät die­ser Erkran­kung ist es mög­lich, dass sich wei­te­re Per­so­nen mit dem Masern­vi­rus infi­ziert haben. Es wird drin­gend emp­foh­len, dass Per­so­nen, die sich am oben genann­ten Ort zum besag­ten Zeit­punkt auf­ge­hal­ten haben und kei­ne Immu­ni­tät durch zwei Masern-Mumps-Röteln-Imp­fun­gen oder durch eine durch­ge­mach­te Masern-Erkran­kung haben, ihren Gesund­heits­zu­stand beob­ach­ten sowie ihren Masern­impf­sta­tus kon­trol­lie­ren und gege­be­nen­falls aktualisieren.

Soll­ten bis zum 16.01.2025 — 21 Tage nach Kon­takt — Krank­heits­zei­chen wie hohes Fie­ber, tro­cke­ner Hus­ten, Schnup­fen, Bin­de­haut­ent­zün­dung sowie Ent­zün­dun­gen im Nasen-Rachen-Raum auf­tre­ten, soll­te umge­hend die haus­ärzt­li­che Ordi­na­ti­on tele­fo­nisch mit Hin­weis auf einen mög­li­chen Masern­kon­takt ver­stän­digt und der Kon­takt zu ande­ren Per­so­nen gemie­den werden.

Infor­ma­tio­nen zu Masern (inklu­si­ve oö. Infor­ma­ti­ons­blät­ter für Kon­takt­per­so­nen) fin­den Sie unter:

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/105294.htm

https://www.ages.at/mensch/krankheit/krankheitserreger-von-a-bis‑z/masern?sword_list[0]=masern&no_cache=1

https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Impfen/Impfplan-Österreich.html