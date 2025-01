Am Sams­tag, den 25. Janu­ar 2025, fand die gro­ße Win­ter­übung der Berg­ret­tung Eben­see am Feu­er­ko­gel statt. In einem her­aus­for­dern­den Übungs­sze­na­rio übten die Ein­satz­kräf­te den Ernst­fall: ein Lawi­nen­ab­gang mit sechs ver­schüt­te­ten Per­so­nen auf der Nord­ost­sei­te der Hoch­schneid. Die Mann­schaft der Orts­stel­le Eben­see trai­nier­te gemein­sam mit der Feu­er­wehr Roith sowie 11 Teams der Hun­de­staf­fel der Berg­ret­tung Ober­ös­ter­reich. Zum Ein­satz kam dabei auch die Droh­nen­staf­fel der Berg­ret­tung und der Feu­er­wehr wodurch moder­ne Tech­no­lo­gien und bewähr­te Ret­tungs­tech­ni­ken kom­bi­niert wer­den konnten.

Schnel­le Reak­ti­on und moder­ne Technik

Die Übung nahm ihren Anfang mit einer Mel­dung eines unab­hän­gi­gen Beob­ach­ters, der den Lawi­nen­ab­gang regis­trier­te. Sofort mach­ten sich 18 Mit­glie­der der Orts­stel­le Eben­see sowie Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Hun­de­staf­fel in drei Grup­pen auf den Weg zum Ein­satz­ort. Bereits im Vor­feld konn­te der Lawi­nen­ke­gel durch den Ein­satz der Droh­ne erkun­det wer­den, was wert­vol­le Infor­ma­tio­nen lie­fer­te und so wich­ti­ge Zeit sparte.

Der Stoß­trupp erreich­te als ers­tes den Lawi­nen­ke­gel und star­te­te unmit­tel­bar mit der Suche nach den Ver­schüt­te­ten. Mit­hil­fe der erfah­re­nen Ret­tungs­hun­de und mit­tels LVS-Suche konn­ten die Opfer rasch loka­li­siert wer­den. Beson­ders her­aus­for­dernd war jedoch die Suche nach dem Opfer, wel­ches kein LVS-Gerät trug. Hier kam eine Son­die­rungs­ket­te zum Ein­satz, wodurch die ver­schüt­te­te Per­son erfolg­reich loka­li­siert wer­den konnte.

„Sol­che kom­ple­xen Übungs­sze­na­ri­en sind zwar sehr auf­wen­dig in der Vor­be­rei­tung, aber enorm wich­tig für die Aus- und Wei­ter­bil­dung unse­rer Mann­schaft“, erklärt Moni­ka Öhlin­ger, Ein­satz­lei­te­rin und stell­ver­tre­ten­de Orts­stel­len­lei­te­rin der Berg­ret­tung Eben­see. Durch die Nut­zung moder­ner Droh­nen­tech­no­lo­gie und einem Repea­ter für die Funk­kom­mu­ni­ka­ti­on konn­ten prä­zi­se Infor­ma­tio­nen vom Unglücks­ort an die Ein­satz­lei­tung in der Berg­ret­tungs­hüt­te wei­ter­ge­ge­ben wer­den. Dadurch war es mög­lich die Ret­tungs­kräf­te gezielt zu koordinieren.

Inten­si­ve Vor­be­rei­tun­gen und anspruchs­vol­le Aufgaben

Der Lawi­nen­ke­gel, der als Übungs­are­al dien­te, war am Vor­tag durch die Mit­glie­der der Berg­ret­tung Eben­see in mühe­vol­ler Schau­fel­ar­beit vor­be­rei­tet wor­den. Die Übun­gen umfass­ten neben der Suche und Ret­tung auch die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung der Lawi­nen­op­fer sowie deren Abtrans­port. Unter der Anlei­tung eines Arz­tes wur­de die fach­ge­rech­te Ver­sor­gung und der Trans­port eines Opfers simu­liert. Der Abtrans­port ende­te bei der Berg­ret­tungs­hüt­te, wo die Übungs­teil­neh­mer dann auch noch eine span­nen­de Demons­tra­ti­on der neu­en Droh­ne erle­ben konnten.

Droh­nen- und Hun­de­staf­fel­übun­gen: Ein inten­si­ves Trainingswochenende

Bereits vor der gro­ßen Übung hat­ten die Mit­glie­der der Hun­de­staf­fel der Berg­ret­tung Ober­ös­ter­reich inten­si­ve Trai­nings­ein­hei­ten absol­viert. Vom 23. bis zum 26. Janu­ar 2025 trai­nier­ten ins­ge­samt 11 Hun­de­füh­rer mit 6 Ein­satz­hun­den und 5 Jung­hun­den unter ver­schie­dens­ten Bedin­gun­gen, um bes­tens auf den Ernst­fall vor­be­rei­tet zu sein.

Par­al­lel dazu traf sich auch die Droh­nen­ein­heit der Berg­ret­tung Eben­see mit der frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Roith, um das neue gemein­sa­me Flug­ge­rät zu tes­ten. Die inten­si­ven Übun­gen, dar­un­ter ein Flug bei Nacht mit Wind und Schnee, brach­ten den Teil­neh­mern wich­ti­ge Erkennt­nis­se, wel­che dann am Sams­tag mit in die Pro­be für den Not­fall ein­flos­sen. Micha­el Hahn von der Berg­ret­tung Eben­see berich­te­te begeis­tert: „Der ers­te Tag war bereits sehr inten­siv und lehr­reich. Beson­ders die Übun­gen im Dau­er­be­trieb und bei schwie­ri­gen Bedin­gun­gen haben uns auf zukünf­ti­ge Ein­sät­ze her­vor­ra­gend vorbereitet.“

Fazit: Ein vol­ler Erfolg

Die Win­ter­übung 2025 der Berg­ret­tung Eben­see war ein vol­ler Erfolg. Sie zeig­te ein­drucks­voll, wie moder­ne Tech­no­lo­gien wie Droh­nen und LVS-Gerä­te sowie die jahr­zehn­te­lan­ge Erfah­rung der Ret­tungs­teams Hand in Hand gehen kön­nen, um in Not­fäl­len schnell und effek­tiv zu han­deln. Das Team konn­te nicht nur wert­vol­le Erfah­run­gen sam­meln, son­dern auch die Zusam­men­ar­beit unter den ver­schie­de­nen Ein­hei­ten wei­ter fes­ti­gen – ein unver­zicht­ba­rer Bestand­teil des Erfolgs im Ernstfall.