Eine Ski­tour im Dach­stein­ge­biet ende­te für eine 50-jäh­ri­ge Tsche­chin am Sams­tag mit einem Hubschraubereinsatz.

Die Frau war mit ihrem Ehe­mann und den bei­den gemein­sa­men Töch­tern auf einer mehr­tä­gi­gen Ski­tour unter­wegs. Nach einer Über­nach­tung im Wies­berg­haus stieg die Fami­lie am 8. Febru­ar 2025 zur Sim­o­ny­hüt­te auf 2.205 Metern See­hö­he auf und setz­te ihre Tour in Rich­tung Hall­stät­ter Glet­scher fort. Gegen 16:20 Uhr kam es bei der Abfahrt zu einem fol­gen­schwe­ren Sturz: Die 50-Jäh­ri­ge ver­letz­te sich im Bereich Schöberl/Kreuzung Sim­o­ny­hüt­te am Knie und konn­te die Fahrt nicht mehr fortsetzen.

Notruf und Bergung per Hubschrauber

Ihr Ehe­mann setz­te dar­auf­hin einen Not­ruf ab. Die Crew des Not­arzt­hub­schrau­bers sowie die Berg­ret­tung wur­den alar­miert, auch der Hüt­ten­wirt des Wies­berg­hau­ses eil­te zur Unfall­stel­le. Der Hub­schrau­ber konn­te direkt lan­den, die Ver­letz­te wur­de ins Kran­ken­haus geflo­gen. Ihr Mann und die bei­den Töch­ter fuh­ren selbst­stän­dig zum Wies­berg­haus ab.

Schwierige Bedingungen im Gelände

Die Poli­zei beschreibt die Bedin­gun­gen im Unfall­be­reich als anspruchs­voll. Auf­grund der gerin­gen Schnee­la­ge gibt es vie­le fel­si­ge Pas­sa­gen und unzu­rei­chend gefüll­te Mul­den, was die Abfahrt erschwert.