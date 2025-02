Am Sonn­tag­mit­tag muss­te ein 63-jäh­ri­ger Berg­stei­ger am Dra­chen­wand-Klet­ter­steig in St. Lorenz geret­tet wer­den. Dabei kam ein Poli­zei­hub­schrau­ber zum Ein­satz. Der Mann war laut Poli­zei trotz Win­ter­sper­re am Klet­ter­steig unterwegs.

Obwohl der Dra­chen­wand-Klet­ter­steig offi­zi­ell bis zum 1. Mai 2025 gesperrt ist, stieg der Mann aus Salz­burg am 9. Febru­ar gegen 11:30 Uhr auf den Gip­fel auf. Beim geplan­ten Absei­len über die Abseil­pis­te kam es jedoch zu einem Pro­blem: Nach der ers­ten Seil­län­ge konn­te er sein Seil nicht mehr abzie­hen, da es sich offen­bar verhängte.

Bergsteiger setzte Notruf ab

In der Fol­ge setz­te der Berg­stei­ger per Han­dy einen Not­ruf ab. Ein Team des Berg­ret­tungs­diens­tes stieg zu ihm auf, wäh­rend gleich­zei­tig der Poli­zei­hub­schrau­ber „Libel­le Golf“ aus Linz alar­miert wur­de. Gegen 14:55 Uhr konn­te der 63-Jäh­ri­ge schließ­lich mit einer Tau­ret­tung über 60 Meter unver­letzt aus sei­ner miss­li­chen Lage befreit werden.

Quel­le: LPD OÖ