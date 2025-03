Das 5. Kid­sX­Batt­le am Kas­berg Och­sen­bo­den war ein vol­ler Erfolg und bot den jun­gen Rennfahrer:innen ein unver­gess­li­ches Erleb­nis mit einem Rah­men­pro­gramm, das sich sehen las­sen konn­te – fast wie im Welt­cup! Die Ver­an­stal­tung, orga­ni­siert vom WSV Scharn­stein, zog 166 Teilnehmer:innen aus den Jahr­gän­gen 2011 bis 2015 an, die aus vier ver­schie­de­nen Bun­des­län­dern ange­reist kamen.

Welt­cup-Atmo­sphä­re und tol­le Ergebnisse

Die Tages­best­zei­ten ging bei den Mäd­chen an Son­ja Wim­mer (WSV Strobl) und an Vin­cent Wölf­le (USC Fais­ten­au) bei den Bur­schen. Bei­de erhiel­ten als Aner­ken­nung einen Glas­po­kal, der an die gro­ße Welt­cup-Tra­di­ti­on erin­ner­te. Ihre Namen wer­den nun stolz auf der Kid­sX­Batt­le-Gon­del am Kas­berg ver­ewigt, sodass sie noch lan­ge an die­ses span­nen­de Event erin­nert werden.

Live-Mode­ra­ti­on und kuli­na­ri­sche Highlights

Das Ren­nen wur­de von ORF-Mode­ra­tor Heinz Hör­ha­ger live kom­men­tiert und sorg­te für zusätz­li­che Span­nung und Stim­mung am Pis­ten­rand. Für das leib­li­che Wohl von Rennfahrer:innen und Zuschauer:innen war eben­falls bes­tens gesorgt. Das Team vom WSV Scharn­stein ser­vier­te frisch zube­rei­te­te Bur­ger und köst­li­che Pof­esen direkt an der Pis­te und ver­wöhn­te alle Anwe­sen­den mit einer tol­len kuli­na­ri­schen Auswahl.

Groß­ar­ti­ge Unter­stüt­zung durch frei­wil­li­ge Helfer

Dank des Enga­ge­ments von 70 frei­wil­li­gen Hel­fern des WSV Scharn­stein konn­te das Event rei­bungs­los durch­ge­führt wer­den. Ihre tat­kräf­ti­ge Unter­stüt­zung mach­te den Kid­sX­Batt­le zu einem rund­um gelun­ge­nen Event für alle Betei­lig­ten. Der WSV Scharn­stein bedankt sich herz­lich bei allen Teilnehmer:innen, Helfer:innen, Part­nern und Spon­so­ren, die die­ses Event mög­lich gemacht haben und freut sich bereits auf die nächs­te Aus­ga­be des Kid­sX­Batt­le am Kasberg!

Ergeb­nis­lis­te: https://www.skizeit.at/races/45684/results/classes