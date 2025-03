Zwei sel­te­ne Weiß­bauch­igel wur­den in einem Wald nahe Wels herz­los in einer Schach­tel ent­sorgt. Dank auf­merk­sa­mer Wald­ar­bei­ter wur­den die Tie­re recht­zei­tig geret­tet und ins Tier­heim Wels gebracht werden.

Die dor­ti­gen Pfle­ger han­del­ten schnell und kon­tak­tier­ten Gabi Kaar von der Wild­tier­sta­ti­on Aurach­tal, da in Wels wenig Erfah­rung mit die­ser Spe­zi­es besteht. “Die Kol­le­gin­nen im Tier­heim Wels haben per­fek­te und groß­ar­ti­ge Erst­ver­sor­gung geleis­tet sowie die Tie­re umge­hend zu mir gebracht”, lobt Gabi Kaar. Eine Unter­su­chung ergab, dass die bei­den männ­li­chen Igel wohl­ge­nährt, gepflegt und gesund sind. Einer ist etwa sechs Mona­te alt, der ande­re rund ein Jahr.

Die Fund­um­stän­de waren erschreckend

Die Igel wur­den in einer geschlos­se­nen Schuh­schach­tel im Wald aus­ge­setzt. “Eine Nacht in der Käl­te hät­ten sie nicht über­lebt”, betont Gabi Kaar. Sie hät­ten nicht nur erfrie­ren, son­dern auch Beu­te von Dach­sen, Mar­dern, Eulen oder Füch­sen wer­den kön­nen. Ihr Über­le­ben grenzt an ein Wunder.

Der Weiß­bauch­igel ist die am wei­tes­ten ver­brei­te­te Art der Afri­ka­ni­schen Igel. Er wird zwi­schen 14 und 25 cm groß, hat ein dun­kel gefärb­tes Sta­chel­kleid und ein weiß­li­ches Bauch­fell. Ursprüng­lich bewohnt er Savan­nen und fel­si­ge Gebie­te, mei­det feuch­te Regio­nen und ist nacht­ak­tiv. Sei­ne Nah­rung besteht haupt­säch­lich aus Insek­ten, Schne­cken und Wür­mern, die ihm essen­zi­el­le Pro­te­ine lie­fern. In Gefan­gen­schaft kann er auch mit Katz­entro­cken­fut­ter zusätz­lich gefüt­tert werden.

Ein Ken­ner die­ser Gat­tung gesucht

Da die bei­den Tie­re gesund sind, wird nun ein art­ge­rech­tes Zuhau­se gesucht. Sie wer­den nur gemein­sam ver­mit­telt und benö­ti­gen ein mehr­stö­cki­ges Ter­ra­ri­um aus Holz sowie min­des­tens fünf Qua­drat­me­ter Lauffläche.

Beson­ders wichtig

Die­se Tie­re sind nicht für Kin­der geeig­net! Inter­es­sen­ten kön­nen sich direkt bei Gabi Kaar in der Wild­tier­sta­ti­on Aurach­tal melden.

Dank des schnel­len Han­delns der Wald­ar­bei­ter und des Tier­heims Wels haben die bei­den Igel eine zwei­te Chan­ce erhal­ten. Nun gilt es, für sie ein geeig­ne­tes Zuhau­se zu fin­den, in dem sie art­ge­recht leben können.

Neben der vie­len Zeit, erfor­dert die Tier­hil­fe aber auch finan­zi­el­le Mit­tel, wenn auch Sie die Arbeit in der Wild­tier­sta­ti­on unter­stüt­zen möch­ten, wür­de man sich über eine klei­ne Spen­de sehr freu­en unter AT09 1506 0001 7120 4746