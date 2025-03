Am 13.3.2025 fand in der Stock­sport­hal­le Pins­dorf das Bezirks Asphalt­tur­nier des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Gmun­den statt. Die PV Orts­grup­pe Gschwandt nahm mit zwei Moar­schaf­ten dar­an teil. Ins­ge­samt kämpf­ten 11 Teams um den begehr­ten Bezirks­sie­ger. Und der war bis zum letz­ten Spiel offen. Schließ­lich konn­te das Team Gschwandt 1 mit Gey­er­ho­fer Alfred, Wampl Rudi, Hue­mer Franz und Gumpl Chris­ti­an vor der Moar­schaft Bad Ischl und Eben­see den Bezirks­meis­ter­ti­tel umju­beln. Die Freu­de war groß und jetzt geht die Rei­se wei­ter mit der Teil­nah­me am PV Lan­des­meis­ter­tur­nier in Linz. Das Team 2 von Gschwandt mit Bin­der Albert, Her­man­se­der Ernst, Viech­bau­er Karl und Vor­sit­zen­der PV Gschwandt Viert­bau­er Kurt kämpf­ten tap­fer und erreich­ten Platz 10. Gefei­ert wur­de alle­mal und der Spaß kam dabei nicht zu kurz.

Ein wei­te­rer Höhe­punkt war am Diens­tag 18.3.2025 der Besuch von Stock­sport­freun­den des „Feicht­l­gu­tes“ aus Ohls­dorf. Dort wer­den Men­schen mit Beein­träch­ti­gung lie­be­voll betreut und seit ca. einem Jahr gibt es auch eine Grup­pe von 8 Stock­sport­be­geis­ter­ten Kun­den des Feicht­l­gu­tes, die für die Spe­zi­al Olym­pics in der UNI­ON Stock­hal­le Gschwandt trai­nie­ren und auch an Tur­nie­ren teil­neh­men. So wie die Pen­sio­nis­ten des PV Gschwandt gehört auch das Feicht­l­gut der Sek­ti­on Uni­on Gschwandt Stock­sport an. Und am Diens­tag besuch­te eine gro­ße Grup­pe mit Betreu­er, dar­un­ter auch Uli Fit­zin­ger und Micha­el Uhl, der auch zugleich Obmann der UNI­ON Gschwandt ist, die Stock­sport­hal­le, um den Pen­sio­nis­ten und auch den Pro­fis der ers­ten Mann­schaft in Gschwandt zuzu­se­hen und sich Rat­schlä­ge zu holen. Als Ein­stand brach­ten sie Geträn­ke und Köst­lich­kei­ten aus der eige­nen Küche mit, die dann gemein­sam im Buf­fet der Stock­hal­le ver­zehrt wur­den. Es war ein tol­les Mit­ein­an­der an die­sem Abend, der wohl lan­ge in Erin­ne­rung blei­ben wird. So auch die Über­ga­be der neu­en Dres­sen für die ers­ten Stock­mann­schaf­ten der UNI­ON Gschwandt durch Han­nes Spind­ler vom Auto­haus Mair­hu­ber Ober­weis. “Gut gedresst ist halb gewon­nen“ und so soll es sein!