Am Faschings­diens­tag 4.2.2025 ging in Gmun­den und Gschwandt noch­mals die Post ab. Aus­ge­las­sen wur­de bei Pracht­wet­ter noch­mals mit Freun­den, Bekann­ten und Fami­lie gefei­ert, getanzt, gelacht und gesun­gen. So auch beim Spa­zier­gang durch Gmun­den und am Rat­haus­platz mit vie­len lus­ti­gen Leu­ten. Auch in Gschwandt waren vor­mit­tags schon beim Kauf­haus SPAR Wall­ner die “Häus­ler” unter­wegs und brach­ten “Schwung in die Bude”. Ingrid Wall­ner als Che­fin sah dies mit einem lachen­den und einem wei­nen­den Auge, da dies der letz­te Faschings­diens­tag in ihrem Geschäft war.

Auch beim Gemein­de­amt und in der RAI­KA-Filia­le Gschwandt stepp­te der Bär. Staats­be­such gab es durch “Donald Trump”, der über­all gro­ßes Auf­se­hen erreg­te. Dann ging es in die UNI­ON Stock­hal­le zum “Nussi”, wo die Asphalt­stö­cke klirr­ten und auch im Buf­fet ein lus­ti­ges Faschings­trei­ben herrsch­te. Und im Nu war es Mit­ter­nacht und das Nar­ren­trei­ben war zu Ende.

Die einen waren trau­rig, die ande­ren waren froh. Aber eines ist sicher: 2026 gibt es wie­der einen Faschings­diens­tag, wo das Trei­ben wie­der von vor­ne beginnt!