Am Sonn­tag 30.3.2025 fand im Mehr­zweck­saal der Volks­schu­le Gschwandt die Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Feu­er­wehr Gschwandt mit Kom­man­do­wech­sel statt. Die Begrü­ßung führ­te der schei­den­de Kom­man­dant Jür­gen Weiß­mann durch und er konn­te neben sei­nen Feuerwehrkollegen/innen zahl­rei­che Ehren­gäs­te wie Bür­ger­meis­ter Fritz Steindl (der ja selbst aktiv bei der FF Gschwandt ist), OBR Tho­mas Treiblmei­er, Ehren-OBR Robert Ben­da, „Feu­er­wehr­ur­ge­stein“ Chris­ti­an Hue­mer aus Scharn­stein, Pfar­rer Alo­is Kain­ber­ger, Pfarr­ass. Mag.a Anna-Maria Marsch­ner und vie­le Gemein­de­ver­tre­ter aus Gschwandt herz­lich will­kom­men heißen.

Bei sei­nem letz­ten Auf­tritt in der Funk­ti­on des Kom­man­dan­ten der FF Gschwandt gab Jür­gen Weiß­mann einen Über­blick über die FF Gschwandt und sein Wir­ken aus sei­ner 22 jäh­ri­gen Tätig­keit im Kommando.

“Die­se Ära nach 12 Jah­ren als Kom­man­dant, 4 Jah­re als Zugs­kom­man­dant und 6 Jah­re als Jugend­be­treu­er lässt sich ein­fach mit der jet­zi­gen Funk­ti­on als Abschnitts­feu­er­wehr­kom­man­dant aus Zeit­grün­den nicht mehr ver­ein­ba­ren und des­halb habe ich mit heu­ti­gem Tag die Funk­ti­on als Kom­man­dant zurück­ge­legt und zur Ver­fü­gung gestellt. Ich blei­be natür­lich mit Leib und See­le ein Gschwandt­ner Feu­er­wehr­mann! Der­zeit sind in unse­rer Wehr 89 Akti­ve, 13 Jung­feu­er­wehr­män­ner und erst­mals auch eine Jung­feu­er­wehr­frau und 27 Män­ner der Reser­ve gemel­det. Unse­re Kame­ra­den leis­te­ten im Jahr 2024 11.530 Arbeits­stun­den bei 115 tech­ni­schen Ein­sät­zen und 33 Brand­ein­sät­zen. Erfreu­lich auch die Bilanz aus 70 Bewerbs­übun­gen der Bewerbs­grup­pen mit viel Gold und Sil­ber. Dar­aus ergibt sich der Gesamt­sieg aus allen Bewer­ben im Bezirk Gmun­den. Die Krö­nung war das begehr­te „Salz­kris­tall” bei die­sen Sie­gen! Enorm sind auch die über 10.000 km Fahr­leis­tung mit unse­ren Fahr­zeu­gen. Am meis­ten im Ein­satz war das KDO­FA mit über 5800 Kilo­me­ter. In mei­ner ver­gan­ge­nen Aktiv­zeit waren auch vie­le Höhe­punk­te wie der Bau des neu­en Feu­er­wehr­hau­ses, um das uns vie­le Weh­ren benei­den, die Anschaf­fung der neu­en Fahr­zeu­ge, das Jugend­la­ger in Gschwandt und und und! All das hät­te ich als Kom­man­dant nicht durch­füh­ren kön­nen, ohne mei­ner tol­len Mann­schaft, die Tag und Nacht an mei­ner Sei­te stan­den. Es war nicht immer ein­fach, aber Dank der Mit­ar­beit von Euch ALLEN, von der Gemein­de, die immer ein offe­nes Wort hat, durch das Lan­des­kom­man­do, den Wirt­schafts­trei­ben­den und der Bevöl­ke­rung von Gschwandt, die voll hin­ter uns steht, haben wir vie­les geschaf­fen und wer­den auch in Zukunft gemein­sam viel schaf­fen!“, so Jür­gen Weiß­mann in sei­nen Ausführungen.

Es folg­ten dann Berich­te des Komm. Stv., des Kas­siers, dem auch durch die Kon­trol­le die makel­lo­se Kas­sa­füh­rung bestä­tigt wur­de und somit die Ent­las­tung des Kas­siers und des Vor­stan­des aus­ge­spro­chen wur­de. Wei­ters berich­te­ten der Schrift­füh­rer, der Gerä­te­wart und der Jugenbe­treu­uer. Mit Ehrun­gen, dar­un­ter auch drei Kame­ra­den mit 60 Jah­re Feu­er­wehr­tä­tig­keit, mit Über­nah­men in den Aktiv­stand und Beför­de­rung in den höhe­ren Dienst­grad ging es im Tages­pro­gramm weiter.

Als nächs­ter Tages­punkt war die Wahl des Kom­man­dan­ten und des neu­en Schrift­füh­rers am Pro­gramm. Zur Wahl stan­den als Kom­man­dant Dani­el Stein und als Schrift­füh­rer Ben­ja­min Kien­ber­ger. Alle ande­ren Kom­man­do­mit­glie­der ste­hen wei­ter zur Ver­fü­gung. Die Wahl wur­de per Stimm­zet­tel durch Bgm Fritz Steindl mit sei­ner Wahl­kom­mis­si­on durch­ge­führt. Die Aus­zäh­lung ergab 73 Stim­men der 75 abge­ge­be­nen Stimm­zet­tel für Komm. Dani­el Stein und für Ben­ja­min Kien­ber­ger. Bei­de nah­men die Wahl unter tosen­dem Applaus an. Die Gewähl­ten sind bei­de bereits jah­re­lang in ver­schie­de­nen Funk­tio­nen bei der Feu­er­wehr Gschwandt äußerst aktiv tätig und haben ihre Fähig­kei­ten zu den ver­ant­wor­tungs­vol­len Funk­tio­nen als Kom­man­dant und Schrift­füh­rer unter Beweis gestellt. Somit ist das Kom­man­do wie­der voll­zäh­lig und kann mit vol­lem Elan die Arbeit fortsetzen.

Kom­man­dant Dani­el Stein bedank­te sich recht herz­lich für das aus­ge­spro­che­ne Ver­trau­en und beton­te, wie wich­tig ihm die Feu­er­wehr Gschwandt mit allen Kame­ra­den ist. „Ich brau­che kei­ne lan­gen Urlaubs­rei­sen, mein Herz und mein Urlaub ist bei der Feu­er­wehr Gschwandt. Dies erfüllt mich voll und ganz!“. Ein beson­de­rer Augen­blick war die Gra­tu­la­ti­on an Pfar­rer Alo­is Kain­ber­ger, der in weni­gen Tagen sei­nen 90. Geburts­tag fei­ert, was sich natür­lich einen Son­der­ap­plaus ver­dient hat­te. Mit Anspra­chen von Bgm. Fritz Steindl, Tho­mas Treiblmei­er und Anna Maria-Marsch­ner und Schluss­wor­te von Dani­el Stein ende­te der offi­zi­el­le Teil der Jah­res­haupt­ver­samm­lung und es wur­de zum Mit­tags­tisch geladen.