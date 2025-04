Das Schlacht­hof­fes­ti­val Traun­see geht in die 4. Run­de! Auch die­ses Jahr wird der Schlacht­hof Gru­ber (See­stra­ße 37, 4801 Traun­kir­chen) für ein gan­zes Wochen­en­de von unter­schied­li­chen Künstler*innen bespielt: Von 2. Mai bis 4.Mai fin­det das inter­dis­zi­pli­nä­re Fes­ti­val statt. Mit bil­den­der Kunst, Musik, Per­for­mance, Lite­ra­tur und Tanz wird der Schlacht­hof zu einem akti­ven Ort des Erle­bens. Unter dem Mot­to „Can we skip to the good part?” kön­nen Besucher*innen unter­schied­li­che künst­le­ri­sche Posi­tio­nen betrachten.

Mehr Infos unter www.schlachthoffestival-traunsee.at oder auf Insta­gram (schlachthoffestival.traunsee).

Tickets sind aus­schließ­lich vor Ort erhältlich.