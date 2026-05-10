Mit dem „Maiwipferlfest“ der Forstfachschule Traunkirchen am Areal des Waldcampus am Samstag 9.5.2026 fand wieder ein Höhepunkt des Schuljahres statt. Dir. Dipl.Ing (FA) Clemens Weichbold konnte viele Besucher herzlich willkommen heißen und bedankte sich auch gleich bei seinem Team und bei den fleißig mithelfenden Schülerinnen und Schüler, die zu diesem gelungen Fest tatkräftig beigetragen haben. Bestaunen konnte man zahlreiche Forstfachmaschinen, die auch im Laufe des Tages mehrmals in Betrieb genommen wurden. Spannung auch bei einem Wettbewerb mit den Motorsägen, wo es besonders auf Genauigkeit und Schnelligkeit ankam. Für die jungen Besucher stand ein Parkour mit Gokarts zur Verfügung, Bogenschießen war ebenfalls möglich und eine Tombola mit Losen mit wertvollen Preisen rundeten das Angebot ab. Ebenso konnten auch die Räumlichkeiten der Schule besichtigt werden.

Natürlich war auch für das leibliche Wohl zu Genüge mit Speis und Trank gesorgt. Besonderer Andrang herrschte bei den köstlichen Wildburgern, wo gerne eine Wartezeit in Anspruch genommen wurde. Musikalisch wurde das Fest von einer Blechblasgruppe, wo auch Dir. Clemens Weichbold mitspielte, begleitet. Die Darbietungen wurden mit kräftigten Applaus bedankt. Ein gelungenen Fest, dass auch Lust auf eine schulische Ausbildung für junge oder auch ältere Interessierte wecken sollte. Reges Interesse konnte man auf alle Fälle durch den sehr guten Besuch wahrnehmen.