Frei­tag 4.4.2025 kam es in der UNI­ON Stock­sport­hal­le Gschwandt zum OÖ Lan­des­li­ga­spiel zwi­schen der Mann­schaft der SU Gschwandt gegen SU Neu­stift. Die Vor­be­rei­tung war gut, die Moti­va­ti­on eben­falls, mit den Schüt­zen als Moar Wal­ter Prü­was­ser, 1. Stock­schüt­ze Tho­mas Gahl­eit­ner, 2. Stock­schüt­ze Wal­ter Gumpl und 3. Stock­schüt­ze und „Kopf der Ban­de“ Chris­ti­an „Meki“ Gumpl gut auf­ge­stellt, der Geg­ner Neu­stift aller­dings über­di­men­sio­nal und als Favo­rit ein­ge­schätzt. Schon von Beginn an sah man die Über­le­gen­heit der Gäs­te mit den Schüt­zen als Moar Eich Schar­rer, 1. Stock­schüt­ze Mar­tin Schar­rer (er war Natio­nal­spie­ler und Staats­li­ga­schüt­ze), 2. Stock­schüt­ze Mar­kus Opping­er und 3. Stock­schüt­ze Ewald Rat­zen­böck. Mit Fehl­schüs­sen bei fast allen Keh­ren kamen die Gschwandt­ner rasch in Rück­stand, die Gäs­te mach­ten fast alles rich­tig und so gin­gen alle 10 Spiel­punk­te und mit 10:40 Stock­punk­ten auch die­ses Ergeb­nis klar an SU Neu­stift. Schieds­rich­ter Johann „Pau­li“ Raf­fels­ber­ger hat­te bei der Lei­tung der Par­tie kei­ner­lei Probleme.

Für die „Gschwandt­ner­buam“ wie sie lie­be­voll genannt wer­den, heißt es jetzt auf­ste­hen, Kro­ne rich­ten und peni­ble Vor­be­rei­tung auf die nächs­ten Par­tien. Der Applaus und die Gra­tu­la­ti­on an die geg­ne­ri­sche Mann­schaft galt SU Neu­stift. Mit einer gemein­sa­men Jau­se an einem Tisch ging der Sport­abend freund­schaft­lich zu Ende. Jetzt bleibt für das nächs­te Heim­spiel am Frei­tag 16.5.2025 mit Spiel­be­ginn 18:30 Uhr gegen SU DSG Alten­berg 2 genug Zeit zur Vor­be­rei­tung und da zäh­len dann die Gschwandt­ner wie­der auf ihr zahl­rei­ches Publi­kum, denen sie zei­gen wol­len, dass es auch anders geht!