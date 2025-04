Am Fuß der Bischofs­müt­ze in Anna­berg begeis­ter­ten die jugend­li­chen Gas­tro­no­men ihr Publi­kum mit einem Früh­lings­me­nü der Spitzenklasse

„Es kann so ein­fach sein“, so lau­te­te der Über­ti­tel der Spei­se­kar­te für die­sen Abend. Was die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Talen­te­schmie­de der Bad Isch­ler Tou­ris­mus­schu­len aber auf die Tel­ler zau­ber­ten, war alles ande­re als ein­fach, son­dern eine groß­ar­tig abge­stimm­te Spei­sen­fol­ge auf Ster­ne­ni­veau, dar­ge­bo­ten von top­mo­ti­vier­ten, char­man­ten Gastgeber*innen.

Die Talen­te­schmie­de, auch das „A‑Team“ der Tou­ris­mus­schu­len genannt, umfasst Mäd­chen und Bur­schen der 1. – 4. Klas­sen, die bereit sind, noch mehr zu leis­ten und wil­lig sind, noch mehr zu ler­nen, als es der aus­ge­füll­te Stun­den­plan ohne­hin von ihnen ver­langt. Nach einem ers­ten Gala­abend im Jän­ner in St. Wolf­gang begeis­ter­ten sie dies­mal das Lam­mer­tal, indem sie für einen Abend das gesam­te Win­ter­stell­gut der Tau­roa-Fir­men­grup­pe als Gast­ge­ber über­neh­men durf­ten. Unter den Gäs­ten, die mit einem sechs­gän­gi­gen Menü ver­wöhnt wur­den, waren unter ande­rem Mar­tin Pra­mok, Bür­ger­meis­ter von Anna­berg, Tou­ris­mus­ob­mann Flo­ri­an Ret­ten­eg­ger und Tou­ris­mus­ma­na­ger Mar­tin Kuchen­meis­ter, Rena­te Scherr und ihr Team von Tau­roa, WKO-Obmann Mar­tin Ettin­ger und Ver­tre­ter der hei­mi­schen Gas­tro­no­mie sowie vie­le stol­ze Eltern, die ihre Schütz­lin­ge im Ein­satz erle­ben konnten.

Das längs­te Des­sert als krö­nen­der Abschluss

Auf Beef Tatar Cones folg­ten Kohl­ra­bi­ta­scherl mit Rein­an­ke, warm geräu­cher­ter Saib­ling, ein Gur­ken-Kren-Sor­bet mit Grüll-Kavi­ar, als Haupt­gang geschmor­tes „Post­alm-Rind“, abge­run­det durch ein ganz beson­de­res Des­sert. „Das ist das längs­te Des­sert der Talen­te­schmie­de“ mein­te Direk­tor Wolf­gang Fal­ken­stei­ner stolz, „denn bis zur Fer­tig­stel­lung der Mousse mit Tonk­a­boh­ne, Vanil­le und Erd­bee­ren hat es mit allen Arbeits­schrit­ten 12 Stun­den gedau­ert“. Die jun­gen Gas­trot­a­len­te hat­ten gemein­sam mit Mar­lies Nah­mer (Ser­vice­leh­re­rin) und Lorenz Pesen­dor­fer (Küche) nicht nur unge­zähl­te Stun­den ihrer Frei­zeit, son­dern auch eine rie­si­ge Por­ti­on Herz­blut in die Rea­li­sie­rung die­ses Abends gelegt, wie Fach­vor­stand Gün­ter Gader­bau­er zufrie­den fest­stel­len konn­te. Das Publi­kum spür­te die­se Begeis­te­rung vom Gruß aus der Küche bis zum Dessert.

„Wir sind sicher nicht die letz­te Gene­ra­ti­on an Dienst­leis­tern“ brach­te es Haus­herr Niki Hau­ge­neder auf den Punkt, „die nächs­te steht zum Glück schon in den Start­lö­chern, uns braucht also um die gas­tro­no­mi­sche Zukunft nicht ban­ge sein“.

Ein gro­ßes Lob allen Mit­glie­dern der Talen­te­schmie­de, die sich jetzt auf die ver­dien­ten Oster­fe­ri­en freu­en dürfen.