Datum: Fr, 09. Mai 2025, 19 Uhr

Ort: Klos­ter­saal Traun­kir­chen, Klos­ter­platz 2, 4801 Traunkirchen

Refe­rent: Univ.-Prof. Dr. Andre­as Berg­tha­ler, Medi­zi­ni­sche Uni­ver­si­tät Wien und Öster­rei­chi­sche Aka­de­mie der Wissenschaften

The­ma:

Die Tas­ma­ni­schen Teu­fel, eine ein­zig­ar­ti­ge Beu­tel­tier­spe­zi­es, ste­hen am Ran­de des Aus­ster­bens – nicht durch mensch­li­che Ein­flüs­se, son­dern durch ein fas­zi­nie­ren­des bio­lo­gi­sches Phä­no­men: einen über­trag­ba­ren Gesichts­tu­mor. Die­se unge­wöhn­li­che Krebs­form, die durch Bis­se von Tier zu Tier wei­ter­ge­ge­ben wird, hat bereits 80–90% der Popu­la­ti­on vernichtet.

Doch wie ist es mög­lich, dass Krebs­zel­len zwi­schen Indi­vi­du­en über­tra­gen wer­den kön­nen? Die­ses Phä­no­men ist nicht nur auf Tas­ma­ni­sche Teu­fel beschränkt – auch bei Hun­den wur­den ähn­li­che Fäl­le doku­men­tiert, wäh­rend beim Men­schen bis­lang kei­ne über­trag­ba­ren Krebs­for­men bekannt sind.

Der Vor­trag beleuch­tet die­se Beson­der­heit der Natur und erklärt ver­ständ­lich, wie unser Immun­sys­tem übli­cher­wei­se Krebs­zel­len erkennt und bekämpft. Zudem wer­den moder­ne Immun­the­ra­pien vor­ge­stellt, die auf die­sen natür­li­chen Abwehr­me­cha­nis­men aufbauen.

Andre­as Berg­tha­ler stu­dier­te Vete­ri­när­me­di­zin an der Vet­med­uni Wien und absol­vier­te sein Dok­to­rat bei Hans Hen­gart­ner und Nobel­preis­trä­ger Rolf Zin­ker­na­gel am Insti­tut für Expe­ri­men­tel­le Immu­no­lo­gie an der Uni­ver­si­tät Zürich. Seit 2011 lei­tet er eine For­schungs­grup­pe am CeMM For­schungs­zen­trum für Mole­ku­la­re Medi­zin der Öster­rei­chi­schen Aka­de­mie der Wis­sen­schaf­ten in Wien. Seit 2022 hat Andre­as Berg­tha­ler die Pro­fes­sur für Mole­ku­la­re Immu­no­lo­gie an der Med­Uni Wien über­nom­men sowie die Lei­tung des Insti­tuts für Hygie­ne und Ange­wand­te Immu­no­lo­gie am Zen­trum für Patho­phy­sio­lo­gie, Infek­tio­lo­gie und Immunologie.

Ein­tritt: frei­wil­li­ge Spende

Anmel­dung: https://www.akademietraunkirchen.com/event/ist_krebs_uebertragbar_lehren_von_tasmanischen_teufeln