In Laa­kir­chen wur­den Mon­tag­abend drei Feu­er­weh­ren zu einer Per­so­nen­ret­tung nach einem Ver­kehrs­un­fall alarmiert.

Die Ein­satz­kräf­te wur­den in die Rein­tal­stra­ße in Laa­kir­chen beor­dert, nach­dem gemel­det wur­de, dass ein PKW dort in ein Schau­fens­ter gekracht ist und die Len­ke­rin ein­ge­klemmt sei. Glück­li­cher­wei­se stell­te sich die Lage am Unfall­ort dann weit­aus weni­ger dra­ma­tisch dar, als anfangs befürchtet.

Len­ke­rin tou­chier­te Außenwand

Eine PKW-Len­ke­rin bekam am Steu­er eines Autos offen­bar gesund­heit­li­che Pro­ble­me und tou­chier­te mit einer Holz­ver­klei­dung an der Außen­wand eines Betriebs. Die Frau wur­de vor Ort vom Ret­tungs­dienst und dem mit­al­ar­mier­ten Not­arzt betreut, einen Trans­port ins Kli­ni­kum ver­wei­ger­te sie dann aber.

Die Feu­er­wehr stell­te das Fahr­zeug am Park­platz gesi­chert ab und führ­te die Auf­räum­ar­bei­ten durch. Nach rund einer hal­ben Stun­de war der Ein­satz bereits wie­der been­det. Die Rein­tal­stra­ße war im Bereich der Unfall­stel­le für etwa 20 Minu­ten gesperrt. Die Feu­er­wehr lei­te­te die Fahr­zeu­ge lokal um.

