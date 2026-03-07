Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei PKW hat sich Samstagnachmittag in Rüstorf ereignet. Drei Personen wurden dabei teils schwer verletzt.

Der Unfall passierte in einem schmäleren Straßenabschnitt in der Ortschaft Kaufing im Gemeindegebiet von Rüstorf. Aus noch unbekannten Gründen kollidierten dort zwei PKW. Eine Person musste von der Feuerwehr aus dem Unfallfahrzeug befreit werden. Insgesamt wurden drei Personen teils schwer verletzt.

Zwei Feuerwehren, mehrere Rettungsfahrzeuge, ein Notarzthubschrauber und die Polizei standen im Einsatz. Eines der Unfallfahrzeuge wurde dann vom Abschleppdienst abtransportiert, das zweite Auto von der Feuerwehr geborgen und im Nahbereich abgestellt.

Die Kräfte der Nachbarfeuerwehr, welche zur Unterstützung angerückt waren, mussten dann rasch zurück ins eigene Gemeindegebiet zu einem Brandereignis bei einem Unternehmen. Die Unfallstelle war für etwa eine Stunde gesperrt.

Bildquelle: laumat/Matthias Lauber