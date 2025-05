Drei Feu­er­weh­ren stan­den am Diens­tag­mit­tag bei einem klei­ne­ren Brand bei einer Pel­letshei­zung in einem Wohn­haus in Scharn­stein im Einsatz.

Die Ein­satz­kräf­te drei­er Feu­er­weh­ren wur­den Diens­tag­mit­tag mit dem Ein­satz­stich­wort “Brand Gebäu­de” zu einem Wohn­haus nach Scharn­stein alar­miert. Vor Ort bestä­tig­te sich die Mel­dung über einen Brand im Bereich der Pel­letshei­zung. Der Brand war zum Glück auf die Aus­bruchs­stel­le beschränkt und konn­te daher rasch abge­löscht wer­den. Ver­letzt wur­de niemand.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber