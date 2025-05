Wie jedes Jahr wur­de auch am 30.4.2025 ein Mai­baum auf­ge­stellt. Die­ses Jahr war wie­der die Land­ju­gend Gschwandt an der Rei­he. Der Mai­baum wur­de in lie­be­vol­ler Arbeit mit Krän­zen geschmückt und dann auf den Park­platz Gschwandt im Orts­zen­trum gebracht. Mit dem Musik­ver­ein Gschwandt vor­an kam der Mai­baum dort an und da war­te­ten schon unge­dul­dig hun­der­te Gschwandt­ne­rin­nen und Gschwandt­ner, die den Mai­baum­zug mit Applaus emp­fin­gen. Mit Hil­fe von Stan­gen wur­de dann der Mai­baum Stück für Stück geho­ben. Eine schweiß­trei­ben­de Arbeit, die Geduld und Genau­ig­keit for­dert. Mit Musik geht alles bes­ser und so spiel­te die Musik­ka­pel­le Gschwandt lau­fend beim Aufstellen.

Nach fast zwei Stun­den war es voll­bracht. Der Mai­baum steht nun ker­zen­ge­ra­de am Dorf­platz und ziert so das Dorf­bild den gan­zen Mai hin­durch. Natür­lich war auch Bür­ger­meis­ter Fritz Steindl mit Gat­tin und vie­le Gemein­de­ver­tre­ter anwe­send. Fritz Steindl sorg­te auch zwi­schen­durch für flüs­si­ge Nah­rung für die star­ken Män­ner der Land­ju­gend, die auch durch die Mädels für die Ver­pfle­gung aller Besu­cher sorg­te. Ein tol­les Fest und das bei strah­len­dem Son­nen­schein, Herz was willst du mehr!