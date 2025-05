Der Weg nach OBEN führt nur über lau­fen­de Wei­ter­bil­dung. Dies ist auch einer der wich­tigs­ten Punk­te im Team der Cam4Dent Sharks Gmun­den. Der Erfolgs­weg zeig­te es bereits mit dem Meis­ter­ti­tel der ver­gan­gen Sai­son in der öster­rei­chi­schen Eis­ho­ckey­li­ga ÖEL, der dritt­höchs­ten Eis­ho­ckey­li­ga Öster­reichs. Mit Gre­gor Baum­gart­ner als Erfolgs­trai­ner der SHARKS absol­vier­ten Jörg Aichl­se­der, Gün­ther Kail und Jonas Kail den Übungs­lei­ter C‑Kurs mit Spe­zi­al­mo­dul Eis­ho­ckey in der Steffl Eis Are­na Wien — beglei­tet und ange­lei­tet von Gre­gor Baumgartner.

Mit Unter­stüt­zung von Top-Exper­ten wie Hel­mut Keck­eis, Bern­hard Stark­baum und natür­lich Gre­gor Baum­gart­ner wur­den an 2x zwei Tagen sowohl Theo­rie- als auch Pra­xis­ein­hei­ten auf höchs­tem Niveau ver­mit­telt. Ein gro­ßer Schritt für die Trai­ner­ent­wick­lung im Ver­ein der Shark. “Wir gra­tu­lie­ren allen Teil­neh­merln­nen herz­lich zur erfolg­reich absol­vier­ten Aus­bil­dung und freu­en uns auf die Umset­zung im Hai­fisch­be­cken Gmun­den!“, so Obmann Gün­ter Kail, der sicht­lich begeis­tert von der Teil­nah­me an der Aus­bil­dung erzähl­te. Dan­ke an ENZO für die super Orga­ni­sa­ti­on des Lehrganges.

An der Sai­son 2025/2026 der Cam4Dent Sharks Gmun­den wird schon eif­rig gear­bei­tet. In den nächs­ten Wochen wird es lau­fend Mit­tei­lun­gen über Kader­än­de­run­gen, Aus­tra­gungs­mo­dus in der ÖEL in ver­schie­de­nen Kanä­len und Medi­en geben. Es wird sicher wie­der span­nend, die Sharks schar­ren schon in den Startlöchern!