Zum zwei­ten Work­shop zur fami­li­en­freund­li­chen Gemein­de waren am Don­ner­tag 8.5.2025 im Gym­nas­tik­saal der Volks­schu­le Gschwandt wie­der an die drei­ßig Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer, dar­un­ter auch Bür­ger­meis­ter Fried­rich Steindl, aller Alters­grup­pen aus allen Gemein­de­tei­len von Gschwandt gekom­men. Die Audi­to­rin die­ser Ver­an­stal­tung Frau Mag. Bir­git Appelt von der Fami­li­en Aka­de­mie SPES gab zuerst einen Rück­blick auf den ers­ten Work­shop am 11.3.2025, wo vie­le Punk­te für eine fami­li­en­freund­li­che Gemein­de aus­ge­ar­bei­tet wur­den. An ihrer Sei­te wie­der die Pro­jekt­lei­te­rin San­dra Gra­fin­ger und Adel­heid Hage­ne­der, die für den rei­bungs­lo­sen Ablauf und die admi­nis­tra­ti­ven Arbei­ten zustän­dig sind.

Zwi­schen den bei­den Work­shops wur­de auch ein Fra­ge­bo­gen an Jugend­li­che zwi­schen 10 und 25 Jah­ren in Gschwandt ver­teilt. 130 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer haben dar­auf geant­wor­tet. Die Aus­wer­tung hat erge­ben, dass ein Groß­teil der Jugend­li­chen ger­ne in Gschwandt zu Hau­se sind, mit dem Leben in Gschwandt sehr zufrie­den sind und auch mit dem Ange­bot für ein posi­ti­ves Leben in Gschwandt aus­rei­chen­de Mög­lich­kei­ten finden.

Ein beson­de­rer Satz war dabei: “Die Gschwandt ist mei­ner Mei­nung nach der schöns­te Ort, es gibt viel Natur, net­te Men­schen, Ein­kaufs­mög­lich­kei­ten, gute Infra­struk­tur (Traun­see­tram), eine (Musik)Volksschule, eine Bank…. Gschwandt hat mei­ner Mei­nung nach alles was ein guter Wohn­ort braucht und ich genie­ße das Leben in Gschwandt sehr!” Die­se Zei­len eines Jugend­li­chen sagen doch viel aus!

Zum zwei­ten Work­shop: Die aus­ge­ar­bei­te­ten Punk­te des ers­ten Work­shops wur­den in ver­schie­de­ne Alters­grup­pen auf­ge­teilt und anschlie­ßend punk­tu­ell von den ver­schie­de­nen Grup­pen dis­ku­tiert und mit kon­kre­ten Vor­stel­lun­gen beschrie­ben. Der Krea­ti­vi­tät war dabei kei­ne Gren­zen gesetzt. Alle Teilnehmer/innen gin­gen dann von Trans­pa­rent zu Trans­pa­rent und ver­ga­ben den kon­kre­ten Vor­stel­lun­gen Punk­te. Die wur­den wie­der­um in Grup­pen­ar­beit aus­ge­ar­bei­tet und anschlie­ßend dem gesam­ten Gre­mi­um vor­ge­stellt. Beacht­lich sind dabei die Ergeb­nis­se, die jeweils mit Applaus bedacht wur­den. Alle Ergeb­nis­se wer­den nun zusam­men­ge­fasst und in einem Aus­schuss bewer­tet. Das Ergeb­nis soll­te dann zur Zer­ti­fi­zie­rung für eine fami­li­en­freund­li­che Gemein­de füh­ren. Natür­lich wird ange­strebt, dass alle Gemein­de­bür­ge­rin­nen und Gemein­de­bür­ger über die Ergeb­nis­se infor­miert wer­den und so auch die Fami­li­en­freund­lich­keit in der lebens­wer­ten Gschwandt zu spü­ren bekommen.