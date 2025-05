Gemein­sam fei­er­ten am Don­ners­tag 8.5.2025 Müt­ter, Väter und der Vor­stand des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt im Gast­haus Sil­ber­mayr in St. Kon­rad. Vor­sit­zen­der Kurt Viert­bau­uer begrüß­te alle recht herz­lich und wünsch­te gute Unter­hal­tung. In gemüt­li­cher Run­de waren an die 90 Per­so­nen zu die­ser Fei­er gekom­men und genos­sen ein paar Stun­den bei gutem Essen und Trin­ken. Erna Bin­der trug ein paar lus­ti­ge Geschich­ten vor und Peter Som­mer spiel­te mit sei­ner Zieh­har­mo­ni­ka auf. An der guten Stim­mung konn­te man sehen, dass die jähr­li­che Mut­ter- und Vater­tags­fei­er eine will­kom­me­ne Abwechs­lung im All­tag dar­stellt und ger­ne besucht wird. Lei­der sind die Stun­den viel zu schnell vergangen!