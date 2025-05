Am 17. und 18. Mai 2025 ver­an­stal­te­te der SURFV Gschwandt den 1. Vol­ti­gier­cup der Sai­son für die Voltigierer:innen aus Ober­ös­ter­reich. Auf der Traun­stein Reit­an­la­ge des Ver­eins turn­ten 170 Vol­tis von klein bis groß und zeig­ten, was den Win­ter über in vie­len Trai­nings geübt und erar­bei­tet wurde.

Bereits in den Nach­wuchs­klas­sen am Sams­tag heims­ten die kleins­ten Vol­tis aus Gschwandt ver­dient vie­le Poka­le und Schlei­fen ein:

Platz: Mona Stein­häus­ler, Jose­fi­ne Aigner Platz: Pau­la Etzels­dor­fer, Rosa­lie Waldl, The­re­sa Pointl, Vik­to­ria Bergt­hal­ler, Lui­se Attwenger Platz: Pau­la Gil­les­ber­ger, Anna Stein­häus­ler, Tan­ja Holz­in­ger, Julia Henzinger

Am Ende der offi­zi­el­len Bewer­be domi­nier­te der Ver­an­stal­ter-Ver­ein ganz klar in allen Ein­zel­klas­sen und stellt somit auch bei­na­he alle Star­te­rin­nen für das Team OÖ für die natio­na­le Bun­des­län­der Mann­schafts­meis­ter­schaft im Juni. Den Sie­ger­po­kal durf­ten Mar­le­ne Att­wen­ger (Ein­zel A), Ella Klin­ges­ber­ger (Ein­zel L), Eva Ecker (Ein­zel M), The­re­sa Raf­fels­ber­ger (Ein­zel S Juni­or) und Lisa Götsch­ho­fer (Ein­zel S Seni­or) mit nach­hau­se neh­men. Vie­le wei­te­re Sto­ckerl­plät­ze wur­den durch Gschwandt­ner Vol­ti­gie­re­rin­nen ins Salz­kam­mer­gut geholt (2. Plät­ze: Jor­id Klein­rath, Hele­ne Heer, Eme­lie Kron­ber­ger; 3. Plät­ze: Anna Ecker, Ella Leeb).

Die vie­len Erfol­ge sind nicht zuletzt auf die groß­ar­ti­ge Arbeit der Gschwandt­ner Longenführer:innen und Trainer:innen zurück­zu­füh­ren, die das gan­ze Jahr über ehren­amt­lich mit ihren Pfer­den und Sport­le­rin­nen arbei­ten und viel Zeit und Herz­blut in den beson­de­ren Sport “Vol­ti­gie­ren” stecken.

Ein gro­ßes Dan­ke an alle Ver­eins­mit­glie­der, Hel­fer und Eltern, die zum Gelin­gen der Ver­an­stal­tung beson­ders bei­getra­gen haben.