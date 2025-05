„Die Welt gehört denen, die nicht lang fackeln, son­dern für etwas bren­nen“, ist Sebas­ti­an Nuss­bau­mer, Bezirks­vor­sit­zen­der der Jun­gen Wirt­schaft Gmun­den, überzeugt.

Alle jun­gen Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer die­ses Lan­des kön­nen sich noch bis 29. Mai ihre unter­neh­me­ri­sche Leis­tung beim Jungunternehmer:innenpreis ein­rei­chen. „Wir holen damit jun­ge und erfolg­rei­che Men­schen auf die Büh­ne, die mit ihrer Lei­den­schaft wich­ti­ge Impul­se für die Wirt­schaft in Ober­ös­ter­reich und in den Bezir­ken geben, sich trau­en, neue und inno­va­ti­ve Wege zu gehen und zugleich auch Vor­bil­der der Selb­stän­dig­keit sind“, so Nussbaumer.

Ver­ge­ben wird der Preis in drei Kategorien:

Rake­ten­star­ter : In die­ser Kate­go­rie zeich­net die Jun­ge Wirt­schaft Ober­ös­ter­reich Grün­der und New­co­mer aus, die mit ihrem Vor­ha­ben über­ra­schen, inspi­rie­ren und den Weg in die Zukunft weisen.

: In die­ser Kate­go­rie zeich­net die Jun­ge Wirt­schaft Ober­ös­ter­reich Grün­der und New­co­mer aus, die mit ihrem Vor­ha­ben über­ra­schen, inspi­rie­ren und den Weg in die Zukunft weisen. Regio­nen­ro­cker: Der Preis für jun­ge Selb­stän­di­ge, die sich am Markt eta­bliert haben und etwas ganz Beson­de­res für die Zukunft ihrer Regi­on leis­ten. Sie pro­du­zie­ren regio­nal, schaf­fen Arbeits­plät­ze oder gestal­ten den Fir­men­stand­ort ent­schei­dend mit.

Der Preis für jun­ge Selb­stän­di­ge, die sich am Markt eta­bliert haben und etwas ganz Beson­de­res für die Zukunft ihrer Regi­on leis­ten. Sie pro­du­zie­ren regio­nal, schaf­fen Arbeits­plät­ze oder gestal­ten den Fir­men­stand­ort ent­schei­dend mit. Visio­nen­rei­ter: In die­ser Kate­go­rie kön­nen jun­ge Unter­neh­men ein­rei­chen, die beson­ders auf Inno­va­ti­on, Tech­no­lo­gie oder Digi­ta­li­sie­rung set­zen. Sie begeis­tern mit umge­setz­ten Digi­ta­li­sie­rungs­pro­jek­ten, inno­va­ti­ven Lösun­gen oder dem Ein­satz neu­er Tech­no­lo­gien und haben Mut zur Veränderung.

Auf die aus­ge­zeich­ne­ten Unter­neh­men war­ten bis zu 3.000 Euro Preis­geld. „Reicht ein und nützt die Chan­ce!“, so Nuss­bau­mer über den Preis, der heu­er bereits zum 34. Mal ver­ge­ben wird.

Ein­rei­chun­gen sind bis 29. Mai 2025 online unter Ein­hal­tung der ent­spre­chen­den Teil­nah­me­be­din­gun­gen unter www.jungunternehmerpreis.at möglich.