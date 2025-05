Rund 100 Gäs­te von Gold­hau­ben-Orts­grup­pen aus Nah und Fern ver­sam­mel­ten sich am 8. Mai bei der Lour­des­grot­te in Hild­prech­ting zur fei­er­li­chen Mai­an­dacht. Die Orts­grup­pe Ohls­dorf unter der Lei­tung von Obfrau Maria Ort­ner hat­te zur Mari­en­fei­er gela­den – ein stim­mungs­vol­ler Start in den Marienmonat.

Die Mai­an­dacht, gehal­ten von Dia­kon Franz Muhr, stand ganz im Zei­chen von Besin­nung und inne­rer Ruhe. „In die­ser Stil­le kann man Hei­lung und Stär­kung fin­den“, sag­te er in sei­ner Pre­digt. Der Ort selbst – ein­ge­bet­tet in die Natur, umge­ben vom sanf­ten Rau­schen einer Quel­le – ver­lieh der Fei­er eine beson­de­re Atmosphäre.

Beson­ders erfreut über die rege Teil­nah­me zeig­ten sich Mar­ti­na Püh­rin­ger, Lan­des­ob­frau, und Bezirks­ob­frau Maria Wicke. Bei­de beton­ten die Wich­tig­keit sol­cher gemein­schaft­li­chen Veranstaltungen.

Die Lour­des­grot­te in Ohls­dorf gilt als Kraft­ort. Wer ein­mal dort war, spürt die Wir­kung. Die Natur schweigt – und das Herz hört zu. Genau das macht den Zau­ber die­ser Andacht aus.

Die Mai­an­dacht hat in der katho­li­schen Tra­di­ti­on einen beson­de­ren Stel­len­wert. Sie för­dert das Nach­den­ken über Glau­ben und Für­bit­te – The­men, die gera­de heu­te aktu­el­ler denn je erschei­nen. Daher ist es umso bedeu­ten­der, sol­che Ritua­le leben­dig zu halten.

Im Anschluss an die Andacht lud man zum gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein beim Kir­chen­wirt. Auch das tra­di­tio­nel­le Grup­pen­fo­to durf­te nicht feh­len. Sol­che Begeg­nun­gen stär­ken nicht nur die Gemein­schaft, son­dern auch das Zugehörigkeitsgefühl.

Die Gold­hau­ben­frau­en Ohls­dorf zäh­len aktu­ell rund 100 Mit­glie­der, etwa 20 davon sind regel­mä­ßig bei Ver­an­stal­tun­gen aktiv dabei. Ihr Enga­ge­ment ist ein star­kes Zei­chen für geleb­te Heimatverbundenheit.

Die Mai­an­dacht in Ohls­dorf war ein gelun­ge­nes Bei­spiel für Gemein­schaft im Glau­ben und Ver­bun­den­heit mit der Tra­di­ti­on. Die Lour­des­grot­te bot den idea­len Rah­men für einen Moment der Stil­le und Besinnung.